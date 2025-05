Smetti subito di comprare questa frutta e verdura al supermercato, scatta l’allarme: sono pieni di pesticidi

Molte persone preferiscono acquistare questi tipi di frutta e verdura quando sono al supermercato, eppure sarebbe bene tenersene davvero alla larga: alcuni esperti affermano di essere pieni di pesticidi.

Adottare un regime alimentare sano e regolato, si sa, è tra le scelte migliori che si possano fare. Seppure qualche piccolo peccato di gola sia pur sempre concesso, sarebbe bene mangiare cibi ed alimenti che fanno bene alla propria salute e che, quindi, possono evitare di fare andare incontro a brutti problemi.

Questo, sia chiaro, non significa assolutamente iniziare una vera e propria dieta e magari farsi seguire da professionisti, piuttosto vuol dire cambiare stile di vita. Quindi, consumare cibi salutari, aumentare le quantità di frutta e verdura, svolgere regolarmente un po’ di attività fisica e, perché no, anche iniziare ad avere una buona routine del sonno. Insomma, nulla di strano e che non possa essere fatto.

Attenzione, però: nonostante il consumo di frutta e verdura, anche in quantità maggiore rispetto al solito, sia sempre favorito e consentito, sarebbe bene tenersi alla larga da alcune specie. A detta di alcuni esperti, infatti, sembrerebbe che ci siano alcune tipologie che sarebbero completamente da evitare perché piene di pesticidi.

Quale frutta e verdura sarebbe bene evitare di comprare al supermercato perché ‘velenosi’ per la salute

Quando si va a fare la spesa al supermercato, soprattutto quello ben fornito, si è ben consapevoli che si può comprare davvero di tutto. Sul bancone dell’ortofrutticola, ad esempio, ci sono tantissimi tipi diversi di frutta e verdura e scegliere quelli da acquistare è davvero complicato.

Tra i tanti prodotti che sono messi a disposizione dei propri clienti, però, sembrerebbe che ce ne siano alcuni a cui bisogna fare davvero attenzione, perché pieni di pesticidi. Questo, ovviamente, non vuole dire che non devono essere assolutamente comprati, ma solo che – dopo l’acquisto – sarebbe opportuno prestare qualche accortezza in più per evitare di andare incontro a brutti problemi di salute. Come riporta il Daily Mail, infatti, sembrerebbe che le conseguenze potrebbero essere disastrose: a partire da infertilità fino a cancro.

Fragole e spinaci, a tal proposito, sono tra la frutta e verdura più pericolosa, ma anche uva, pesche e pere non sembrano essere affatto da meno. A questo punto, gli esperti consigliano di optare o per versioni biologiche o, in caso non si volesse procedere ad un simile acquisto, di procedere con un lavaggio perfetto e di non consumarle mai con la buccia.