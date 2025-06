Api che invadono un’intera città: non è uno scenario di un film apocalittico ma ciò che sta accadendo in questa parte del mondo

Abitanti di un’intera città costretti a restare chiusi in casa a causa delle api che invadono ogni singola stradina: una scena così surreale, da non sembrare vera!

Una tranquilla cittadina, in cui la vita sembrava svolgersi come ogni giorno, improvvisamente è stata presa d’assalto da centinaia di api. Prima un ronzio assordante, poi, minuto dopo minuto sempre più api che si posavano ovunque, fino a costringere gli abitanti a restare chiusi in casa. Detta così sembrerebbe quasi la scena dei uno dei più tragici film apocalittici, ma che invece si tratta di pura realtà che coinvolge un’intera città.

Immaginate di aprire la finestra e di ritrovarvi centina di api che si posano proprio sui vetri della vostra casa. Un qualcosa che non si può immaginare, ma che per gli abitanti di questa cittadina è diventato un vero e proprio incubo. Ogni estate, da oltre dieci anni, i residenti si ritrovano prigionieri nelle loro case, letteralmente assediati da un gigantesco sciame di api che invade la zona. Secondo quanto riportato, si tratterebbe di oltre un milione di api, provenienti da ben 21 alveari collocati nel giardino di una casa in affitto della zona.

Miglia di api che invadono la città, cittadini costretti a restare chiusi in casa

Le api sono sicuramente una specie che va protetta e che potrebbe anche diventare a rischio estinzione. Ogni anno, infatti, sono sempre meno gli esemplari presenti in tutto il mondo. Tuttavia, ritrovarsi a dover convivere da oltre 10 anni con una vera e propria invasione non è di certo tra le cose più belle con cui avere a che fare. Lo sanno benissimo gli abitanti di Corfe Avenue, una tranquilla strada residenziale nella zona di Warndon, a Worcester (Regno Unito), la cui vita in estate viene messa a dura prova da uno sciame di api che si impossessa della città.

Gli abitanti, ormai stremati da questa annuale invasione, sono ormai stremati e non hanno nemmeno più la possibilità di poter passare del tempo all’aria aperta. Secondo quanto si apprende, infatti, il tutto è causato da alcuni alveari presenti nelle zone limitrofe e che sono abbandonati a loro stessi. Prima c’era il proprietario di casa ad occuparsi di loro, ma da quando ha messo in fitto la casa tutto è cambiato. Al momento sono diverse le soluzioni al vaglio delle istituzioni, nel frattempo però, i cittadini di Worcester, ormai stremati, non possono fare altro che restare chiusi in casa e sperare che non vengano punti non appena escono di casa.