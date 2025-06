Il 90% delle persone non sa fare (realmente) la doccia: non insaponano mai questa parte e rischiano grosso

Sembra un’azione scontata, eppure sembrerebbe il 90% delle persone non sappiano fare (correttamente) la doccia: c’è una parte del corpo non in pochi lavano, rischiando grosso.

Quando si ritorna dopo un’intera giornata passata a lavoro o fuori casa, non si vede l’ora di spogliarsi degli abiti indossati tutto il giorno e rinfrescarsi sotto la doccia. Un’azione, questa, perlopiù necessaria e parecchio comune, che – a detta di alcuni esperti – sbaglierebbe circa il 90% delle persone.

Seppure, infatti, in molti abbiano l’abitudine di lavare il proprio corpo con un forte getto d’acqua ed una bella insaponata, sembrerebbe che la stragrande maggioranza delle persone abbiano delle ‘cattive’ abitudini. A detta di alcuni esperti, infatti, pare che ci sia una grossa fetta della popolazione che tralasci o, forse, dimentichi la pulizia di diverse parti del corpo, facendo così in modo che i batteri e i germi si accumulino alla velocità della luce.

Non è assolutamente la prima volta che i professionisti del settore prendono in analisi un aspetto del genere, ma sembrerebbe che una scoperta del genere non sia mai stata fatta fino ad ora. D’altra parte, una notizia simile ha davvero del clamoroso, ma d’altro canto può stravolgere veramente le carte in tavola.

Qual è la parte più sporca del corpo che in pochi lavano sotto la doccia

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento di docce al giorno, sarebbe bene sapere quanto fanno sapere alcuni esperti sulla rivista Parade. A detta di alcuni dermatologi, infatti, sembrerebbe che la stragrande maggioranza della persona si dedichi al lavaggio del corpo tralasciando alcuni dettagli parecchio importanti.

Appurato che in molti non danno la giusta importanza alla pulizia di piedi ed ombelico sotto la doccia, è bene sottolineare che – secondo alcuni esperti – sarebbe anche un’altra la parte più sporco del corpo che nessuno mai pulisce durante questo momento della giornata: la zona posteriore alle orecchie.

È proprio in questo punto che non solo si accumula sudore e sebo naturale, ma vi è anche un’infinita quantità di sporcizia e cellule morte. Da qui, quindi, l’importanza di pulirla e lavarla accuratamente tutti i giorni anche con una carte veemenza. Qualora non si procedesse ad una tale azione, le conseguenze possono essere varie. Non solo, quindi, un odore sgradevole ed acne, ma anche irritazioni e persino infezioni.