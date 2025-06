Intervento negato a Vite al Limite: brutta scoperta, avrebbe rischiato tantissimo

Sceglie di partecipare a Vite al Limite, ma riceve una drammatica notizia: per quale motivo non si è potuta sottoporre all’intervento di chirurgia bariatrica.

Chi prende parte a Vite al Limite ha due unici obiettivi: dimagrire e sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica. Per quanto molte persone abbiano paura di finire sotto i ferri in una fredda sala operatoria, per molti l’operazione rappresenta un vero e proprio punto di partenza. Da qui, quindi, si capisce chiaramente la reazione della giovanissima paziente del dottor Nowzaradan che, dopo essere dimagrita più di 50 kg durante il suo percorso, si è sentita dire dal medico chirurgo che l’intervento le era stato clamorosamente negato.

Durante tutto il suo percorso a Vite al Limite, in effetti, la giovanissima donna non si è mai abbattuta ed ha facilmente raggiunto il suo obiettivo. Ancora prima di seguire la dieta del dottor Nowzaradan, infatti, la ragazza aveva un peso superiore ai 250 kg, ma quando è arrivato all’undicesimo mese – ad un passo, quindi, dal traguardo – la bilancia ne portava esattamente 53 kg in meno.

Un grandissimo traguardo, da come si può chiaramente comprendere, non solo per lei, che si è impegnata anima e corpo, ma anche – e, forse, soprattutto – per il dottor Nowzaradan. Tutto ad un tratto, però, arriva una notizia inaspettata, che ha lasciato tutti di stucco. Seppure fortemente desiderosa di farlo, la paziente del chirurgo non ha potuto sottoporsi all’intervento di chirurgia: il motivo.

A Vite al Limite le viene negato l’intervento: brutto colpo da mandare giù, cos’è successo

Il percorso di Megan Davis non può essere assolutamente paragonato a quello di tanti altri pazienti che hanno preso parte a Vite al limite, ma in ogni caso non può non essere citato. Quando è entrata a far parte dei ‘cadetti’ del dottor Nowzaradan, il suo peso era di 273 kg, ma quando mancava pochissimo al fine di tutto, invece, è arrivato a 218 kg.

Certo, il dimagrimento di Megan non ha nulla a che fare con quello di tanti altri, ma comunque i suoi 50 kg in meno non potevano non essere premiati dal dottor Nowzaradan. Durante l’ultima visita in clinica, quella in cui il medico avrebbe dovuto darle l’ok per l’intervento, la giovane Davis ha ricevuto uno spiacevolissima notizia: le è stato negato l’intervento!

Purtroppo, dagli ultimi accertamenti fatti, il medico si è reso conto che le condizioni di salute della Davis non erano delle migliori. Non solo, infatti, il chirurgo ha riscontrato un problema al dotto biliare, ma non ha potuto fare a meno di notare quanto la colicisti della sua paziente fosse più grande del dovuto. “Lei non è abbastanza sana per affrontare l’intervento”, le ha detto, dando alla sua paziente il colpo di grazia.

Ad oggi, purtroppo, non ci sono tantissime notizie sul suo conto. Seppure Megan sia regolarmente iscritta sui social, sembrerebbe non esserne molto amante! Pertanto ad oggi non è dato sapere se sia riuscita a risolvere questi problemi di salute o se abbia continuato a seguire la dieta.