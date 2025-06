Arriva direttamente dalla Francia l’innovazione per dire addio alla stitichezza: la novità che rivoluziona il WC

Dalla Francia arriva l’innovazione geniale per dire addio alla stitichezze ai cattivi odori che provengono dal WC: un’idea rivoluzionaria pronta a cambiare per sempre il concetto di water.

Nonostante il WC sia uno degli elementi fondamentali del bagno, troppo spesso si tende a trascurare la sua reale importanza. Un oggetto necessario e che ci permette di poter svolgere le nostre quotidiani azioni fisiologiche. Ecco perché è estremamente importante non solo tenerlo sempre ben pulito ed igienizzati, ma altrettanto importante è accertarsi che sia in linea con quelle che sono le nostre abitudini.

Per far capire a cosa ci stiamo riferendo è importante aprire una piccola parentesi. Infatti, sono sempre più persone che nel mondo soffrono di stitichezza, un problema comunissimo e che in alcuni casi può essere davvero fastidioso. Ebbene, secondo gli esperti, è anche la posizione che si assume quando ci sediamo sul WC ad influire su questo aspetto.

Arriva dalla Francia l’innovazione che dice addio alla stitichezza e ai cattivi odori nel bagno

Secondo quanto dicono medici ed esperti, per favorire una corretta evacuazione, si dovrà assumere una posizione con busto e gambe che arrivi a formare un angolo di 30°. Una cosa completamente impossibile rispetti ai WC che tutti abbiamo installato in casa. Ebbene, dalla Francia arriva l’innovazione che cambierà per sempre questo aspetto, a prima vista potrà sembrare un semplice WC dalla forma ‘strana’, ma in realtà risolverà tutta una serie di problemi.

L’innovazione pronta a stravolgere completamente tutto prende il nome di WC HEALTH. L’idea arriva dalla Francia, dove un giovane designer industriale, Paul Durot ha completamente stravolto la forma del classici WC. Gli ha conferito una forma che permette di creare un perfetto angolo di 30°, che segue la fisiologia del corpo e aiuta l’intestino a lavorare meglio. Un’innovazione davvero geniale, ma che ha anche un altro aspetto fondamentale.

Infatti, un altro problema molto comune nei bagni è proprio la presenza dei cattivi odori, ebbene WC HEALTH, grazie al suo sistema autopulente, sanifica la superficie della tazza, impedendo la formazione di batteri e residui. Il tutto senza l’uso di prodotti aggressivi, grazie a materiali antibatterici e a una tecnologia pensata per minimizzare l’impatto ambientale. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che cambierà per sempre l’idea del classico WC.