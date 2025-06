Come portare in vacanza il proprio cane senza correre rischi: le regole da conoscere e da rispettare

Cosa sapere prima di portare il cane con te in vacanza: queste sono le regole da rispettare per poter partire ma senza rischiare nessuna multa.

Quando si viaggia, soprattutto con la propria auto, la sicurezza deve essere un assoluta priorità. Guidare in modo prudente, rispettando il Codice della Strada, permette non solo di proteggere se stessi, ma anche gli altri. Ecco perché non importa che distanza sia, ma sarà sempre importante rispettare tutte le norme vigenti. C’è però un’altra cosa importante da sapere e che riguarda soprattutto se si decide di viaggiare insieme con Fido.

Infatti, per poter viaggiare con il proprio animale domestico, sia in auto, ma anche in aereo, treno o con qualsiasi altro mezzo di trasporto, bisognerà rispettare delle normative ben chiare, che nel caso dell’auto sono previste ovviamente dal Codice della Strada, per gli altri mezzi invece, saranno le stesse compagnie a stabilire il modo più sicuro per poter viaggiare con il proprio amico fedele.

Quali sono le regole da conoscere per poter portare il proprio cane in vacanza

Ora che manca davvero poco all’arrivo dell’estate, in molti stanno già pensando alle prossime vacanze e chi ha intenzione di portare con se il propri cane, dovrà informarsi per poterlo far viaggiare senza che diventi un pericolo per se stesso e anche per gli altri. Ecco che quindi, sarà opportuno scegliere prima di tutto il mezzo di trasporto con cui raggiungere la destinazione e poi capire quali sono le regole da dover rispettare.

Una delle prime cosa da sapere, è che il cane in auto non deve assolutamente essere d’intralcio al guidatore, né tanto meno può rappresentare un pericolo. Ecco perché il Codice della Strada parla chiaro e secondo quanto recita l’articolo 169: ciascun automobilista non può trasportare più di un cane nella stessa auto, e in ogni caso l’animale non può essere di impedimento alla guida.

In auto il cane deve essere traportato con le dovute misure di sicurezza che cambiano anche in base alla grandezza. Si possono installare delle reti separatorie, che permettono al cane di poter stare nei sediolini dietro, ma in modo sicuro, oppure, in caso di cani particolarmente agitati, ci sono gli appositi ‘trasportini’. Ovviamente, poi ci sono anche da considerare le varie soste da fare, per permettere al cucciolo di poter espletare i propri bisogni e di potersi anche sgranchire le zampe. Quindi, con le dovute precauzioni, viaggiare con fido sarà solo un piacere.