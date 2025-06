È Nhu in La notte nel cuore, ma chi è la moglie di Aras Aydin? Anche lei è famosissima

Dopo Tradimento, Aras Aydin è il protagonista indiscusso anche de La notte nel cuore, la nuova fiction di Canale 5: in molti si chiedono chi sia sua moglie, ma nessuno sa che anche lei è famosa.

La notizia era già nell’aria da diverso tempo, ma è solo che in queste ultime settimane che se ne è avuta la conferma: una nuova serie tv sta per approdare su Canale 5, pronto a conquistare tutti e a mantenere alta l’attenzione del pubblico di Mediaset.

La notte nel cuore, è questo il titolo della nuova soap turca dell’azienda di Cologno Monzese, racconta la storia di due fratelli gemelli che, dopo essere stati abbandonati dalla loro madre in fasce, sono pronti a scoprire ogni cosa sul suo conto. Così, da adulti, scelgono di partire per la Cappadocia, città dove la loro mamma ha deciso di trasferirsi e rifarsi una vita, per rintracciarla e venire a sapere tutta la verità sull’abbandono.

Per la realizzazione di questa serie tv, sono stati scelti degli attori molto famosi ed amati, soprattutto in Turchia. Non solo, ad esempio, vi sono volti che hanno preso parte alla fortunatissima Terra Amara, ma c’è anche la protagonista di If you love e l’affascinante Behram di Tradimento. A proposito di lui, in molti si chiedono chi sia sua moglie, ma non tutti sanno che anche lei è molto famosa.

Chi è la moglie di Aras Aydin, l’attore che veste i panni di Nhu ne La notte nel cuore

Uno dei protagonisti de La notte nel cuore è il giovanissimo Nhu. È proprio lui che, insieme a sua sorella, si metterà alla disperata ricerca di sua madre per tentare di capire perché la donna ha scelto di abbandonarli quando erano ancora piccoli. A vestire i panni di questo personaggio, è Aras Aydin, nonché l’aitante Behram di Tradimento.

In attesa di sapere quali saranno le sorti del marito di Oylum nella serie tv turca, molti si chiedono qualche cosa in più sul suo conto. Diversi amanti di Tradimento, ad esempio, sono curiosi di sapere qualche dettaglio sulla vita privata dell’attore e di sua moglie. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che il bell’Aras non sia affatto l’unica star della famiglia, ma anche la sua consorte lo sia.

Insieme dal 2019 e sposati da pochissimi anni, sembrerebbe che i due siano legati dalla passione per il set ed, ovviamente, per la recitazione. Anche la moglie di Aydin, infatti, è attrice. Lei si chiama Melisa Birkan ed è il volto di tantissime serie turche di successo. I due, sui rispettivi canali social, si scambiano tenere parole d’affetto e di stima. Insomma, una coppia da sogno.