Meteo, tutta l’Italia sotto la morsa del caldo: è questa la data da bollino rosso da segnare sul calendario

L’intera Italia stretta nella morsa del caldo, le temperature saranno da bollino rosso in tantissime città: è questa la data da dover segnare sul calendario.

Le temperature piuttosto incerte dei giorni scorsi ed un meteo che divideva nettamente l’Italia in due, ha fatto quasi dimenticare che a breve la primavera sarà ormai cosa passata e lascerà spazio all’estate. Pioggia, vento e freddo, hanno accompagnato l’Italia in queste ultime settimane, segnando giornate in cui le medie erano molto al di sotto della temperatura stagionale.

Tuttavia, nei prossimi giorni ci sarà un repentino cambiamento che farà assaporare i primi scorci d’estate. Infatti, si sta per avvicinare una forte ondata di caldo, che porterà l’Italia a dover affrontare temperature tipicamente estive. Un cambio di rotta davvero importante e che coinvolgerà, anche se in modo diverso, tutte le regioni. Un anticipo d’estate, nettamente in anticipo rispetto alla classica tabella di marcia.

Arriva il primo vero caldo in Italia, da questa data le temperature saranno già altissime

Grazie alle sofisticate tecnologie di questi tempi, anche i meteorologi sono in grado di riuscire a dare previsioni sempre più affidabili a lungo termine. Ecco che quindi, si potrà sapere con largo anticipi cosa potrebbe accadere già dalle prossime settimane. Ebbene, stando a quello che si apprende, c’è una data in particolare che porterà l’Italia a dover affrontare la prima vera e propria ondata di caldo.

Dopo una fase variabile e incerta che ha accompagnato questi ultimi giorni, è in arrivo l’Alta Pressione su tutto il bacino del Mediterraneo, ma tutto questo cosa vuol dire? Tra il 29 e il 31 Maggio, le temperature saranno altissime, infatti, l’Anticiclone acquisirà una componente nord-africana, sospingendo masse d’aria più calde verso l’Italia tramite correnti sud-occidentali in quota.

In questa fase le temperature dovrebbero portarsi diffusamente sui 27-28°C, con picchi fino a 30-31°C, soprattutto in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud, facendo assaporare un clima pressoché estivo ovunque. Secondo le previsioni, sarà proprio nei primi giorni di giugno che verrà raggiunto il picco massimo, che, accompagnato da un’Alta Pressione molto stabile, porterà cielo sereno, senza il rischio di sviluppo di nubi convettive o fenomeni temporaleschi degni di nota. Quindi, non resta che segnare questa data sul calendario e aspettare che il caldo arrivi.