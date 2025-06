Netflix, notizia tremenda per milioni di abbonati: molto presto non sarà più disponibile

Nessuno l’avrebbe mai immaginato, invece sembrerebbe che questo ‘incubo’ sia pronto a concretizzarsi: molto presto Netflix non funzionerà più, ecco dove e perché.

La televisione in chiaro resta sempre una delle scelte favorite dal pubblico italiano, ma anche Netflix non è assolutamente da meno. Da quando è stato resa disponibile per milioni di utenti, la piattaforma streaming ha guadagnato sempre più consensi, diventando ad oggi un vero e proprio colosso.

Nessuno mai, in effetti, rinuncerebbe ad avere un abbonamento con Netflix. Perlopiù conveniente, la piattaforma permette di scegliere tra una serie di piani tariffari quello più conveniente e di poter, così, vedere tutto quello che gli pare e piace. Non solo, infatti, vi è possibile rintracciare contenuti esclusivi ed originali, ma è possibile persino rivedere le proprie serie tv preferite. O, addirittura, i film che sono passati di moda.

Insomma, Netflix è stata una vera e propria svolta per milioni di persone. Adesso, però, sta per arrivare una notizia che, senza alcun dubbio, non piacerà proprio a tutti. Molto presto, infatti, la famosa ed amata piattaforma streaming smetterà di funzionare. Un annuncio clamoroso, da come si può chiaramente comprendere, che potrebbe lasciare completamente di stucco: ecco cosa sta accadendo.

Dove Netflix non funzionerà più: brutta notizia, cosa accadrà

La notizia era già nell’aria da diverso tempo, ma nessuno si aspettava che ne sarebbe arrivata l’ufficialità. A partire da martedì 3 giugno, infatti, Netflix smetterà di funzionare per sempre su alcuni dispositivi. A darne la conferma, è stato il sito TechRadar, in realtà la piattaforma streaming ha già pensato ad avvertire i suoi clienti con un’email.

Non ci sono motivazioni certe dietro ad una decisione del genere, ma sembrerebbe che Netflix abbia deciso di non aggiornare più questi dispositivi non solo per via dell’ultima interfaccia messa a punto, ma anche perché può essere che i recenti codec come AV1, a cui Netflix sta facendo parecchio affidamento in questo ultimo periodo, non siano assolutamente supportati da ‘vecchi’ modelli di Fire Stick.

Stando a quanto si apprende, quindi, tra qualche giorno l’applicazione non funzionerà più su 3 precisi modelli. In particolare, FIRE TV 2014, FIRE TV STICK 2014, FIRE TV STICK CON ALEXA VOICE REMOTE 2016. A questo punto, coloro che posseggono uno di questi dispositivi non devono fare altro che pensare a come comportarsi. Se, magari, acquistarne uno nuovo per continuare a utilizzare il servizio o rassegnarsi.