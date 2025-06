Tradimento, colpo di scena tra Oylum e Tolga: arriva (finalmente) la resa di conti, ma lei scopre una verità shock. Spoiler prossime puntate

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum e Tolga avranno finalmente modo di potersi incontrare e parlare: la resa dei conti non si concluderà nei migliori dei modi per la giovane donna, che verrà a sapere di una verità shock.

Le puntate di Tradimento si stanno facendo, giorno dopo giorno, sempre più avvincenti. Ed una grande fetta di pubblico italiano, adesso, non vede l’ora di sapere come andranno a finire le avventure di Guzide e di tutta la sua famiglia.

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni turche dei prossimi episodi che andranno in Italia nelle prossime settimane, pare che tra Oylum e Tolga finalmente arriverà la resa dei conti tanto attesa. Un incontro, il loro, quindi, che era desiderato da moltissimo tempo, ma che – a quanto pare – non si chiuderà affatto bene.

Seppure, infatti, sembrava che questo incontro si potesse chiudere in modo positivo, accontentando milioni di spettatori, la giovane figlia di Guzide verrà a sapere una verità shock, che l’allontanerà ancora di più dal suo ex compagno. Un colpo di scena, quindi, che rende le prossime puntate ancora più intriganti.

Tradimento, spoiler dalla Turchia: Tolga ed Oylum sempre più distanti, cosa accadrà

In queste ultime puntate di Tradimento, il pubblico di Canale 5 ha assistito all’arrivo in carcere di Tolga. Dopo aver scoperto l’inganno di Selin, il giovane è stato accusato di aver spinto sua moglie dalle scale ed è stato quindi trasportato dietro le sbarre. Dagli spoiler che provengono dalla Turchia, sembrerebbe che per il giovane non si metterà bene nelle prossime puntate.

Tolga, infatti, riuscirà ad uscire di prigione ma verrà sparato da sua moglie Selin e verrà immediatamente trasportato in ospedale in condizioni molto critiche. Il giovane, infatti, avrà bisogno di un delicato intervento chirurgico ed attenderà qualcuno che gli donerà un rene. A fare questo grande passo, sarà lei: Oylum.

Quando Tolga uscirà dall’ospedale e saprà tutta la verità, si recherà immediatamente a casa di Moalla per parlare con la figlia di Guzide. L’incontro tra i due giovani ragazzi, però, verrà interrotto dalla madre di Behram, che spiffererà una verità shock: Tolga ha concepito un figlio con la sorella di Selin.

Di fronte a tali parole, Oylum non inizierà assolutamente a crederci. Quando, però, si renderà conto che il suo ex è rimasto completamente imperterrito a quanto affermato dalla donna, capirà che è la verità. Un duro colpo, da come si può chiaramente comprender, che la sconvolgerà.