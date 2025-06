Temptation Island, arriva un’indiscrezione shock sulla prima coppia: è già nota al pubblico di Canale 5

In attesa dell’ufficialità e della presentazione del cast, è stata svelata la prima coppia che prenderà parte a Temptation Island: sembrerebbe che sia già nota agli spettatori di Canale 5.

Con l’arrivo dell’estate, la stragrande maggioranza dei programmi chiudono i battenti per dare il benvenuto ad altri altrettanto interessanti ed intriganti. Tra le diverse trasmissioni che, ormai da anni, vanno in onda con la bella stagione, è impossibile non fare riferimento a Temptation Island.

Vero e proprio reality che mette alla prova il sentimento delle coppie, Temptation Island continua ad essere uno dei programmi più visti dell’estate. Sarà perché moltissime persone si rispecchiano nelle storie raccontate da Filippo Bisciglia o anche perché i motivi che spingono i protagonisti a partecipare al programma sono perlopiù interessanti, fatto sta che il docu-reality di Canale 5 registra sempre dei veri e propri record in termini di ascolti.

Seppure, ad oggi, si sappia davvero pochissimo sull’edizione che partirà a breve, è saltata fuori sui social un’indiscrezione che lascia un po’ tutti sorpresi. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che tra le coppie che potrebbero prendere parte quest’anno al programma ce ne sarà una che non sarà assolutamente sconosciuto al pubblico di Mediaset.

Svelata la prima coppia di Temptation Island: chi potrebbe essere

Le notizie che si hanno sull’edizione di Temptation Island che inizierà a breve sono minime, se non nulle. Oltre al fatto, infatti, che, per la prima volta in assoluto, il docu-reality di Canale 5 cambia location e si trasferisce dalla Sardegna in Calabria, sembrerebbe che la messa in onda sia stata confermata per la fine di giugno ed inizio di luglio. Sul cast, invece, si sa davvero poco e nulla, ma qualche giorno fa è arrivata un’indiscrezione che lascia di stucco.

Stando a quanto si apprende da un’indiscrezione social di Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe che per la prossima edizione di Temptation Island sia stata scelta una coppia che recentemente si è formata nello studio di Uomini e Donne. In queste ultime settimane, d’altra parte, diversi protagonisti sono usciti dal dating show dopo aver trovato l’amore. Ed ora potrebbe davvero darsi che qualcuno di loro metterà alla prova il proprio sentimento.

Dire con certezza di chi potrebbe trattarsi, ad oggi, è davvero impossibile. Se si fa un attimo il punto della situazione, infatti, saltano fuori i nomi di Giuseppe e Rossana, ma anche di Guido e Gloria, Margherita e Dennis e Morena e Francesco e di tanti alti. Quindi, è davvero impossibile sapere chi degli ex volti di UeD potrebbe mettersi in gioco. Una cosa è certa: sicuramente se ne vedranno delle belle.