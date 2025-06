Ti capita di scarabocchiare mentre sei al telefono? Non è un caso, dietro c’è una motivazione ben precisa

Parlare a telefono e scarabocchiare non è una cosa che si fa così a caso, ma dietro si nasconde una motivazione ben precisa: ecco cosa c’è da sapere.

Ci sono delle azioni che facciamo ormai quasi in automatico che nemmeno ci rendiamo mentre le stiamo compiendo. Una fra queste, è quella di scarabocchiare su di un foglio mentre si parla a telefono. Si tratta di un gesto involontario e che facciamo senza nemmeno rendercene conto. Una sorta di passatempo, che ci tiene ‘compagnia’ soprattutto se si tratta di una telefonata lunga e nemmeno tanto interessante.

Tuttavia, un gesto così apparentemente fatto così a caso, quasi per ammazzare il tempo, in realtà nasconde qualcosa di ben preciso. Infatti, analizzando proprio questi stessi ‘scarabocchi’ si potranno scoprire degli aspetti, magari nascosti, della propria personalità. A fare chiarezza ci pensano proprio gli esperti, che aiutano a comprendere cosa significa tutto questo.

Ecco cosa significa scarabocchiare mentre si parla al telefono: ci pensano gli esperti a fare chiarezza

Gli esperti suggeriscono che questi segni casuali possano rivelare aspetti della personalità e dello stato emotivo. Ogni linea tracciata senza pensarci potrebbe avere un significato più profondo di quanto si immagini. La scienza ha studiato a lungo il fenomeno del disegnare figure a caso e si è arrivati alla conclusione che questo comportamento può essere associato a diversi fattori.

Ma cosa vuol dire quindi scarabocchiare mentre si parla al telefono? Ecco alcuni aspetti più comuni:

Aiutare la concentrazione: tenere la mano occupata può facilitare l’ascolto attivo e di conseguenza andrà a migliorare la percezione di quello che stiamo sentendo; Ridurre l’ansia: se si tratta di una telefonata poco piacevole, scarabocchiare aiuta a gestire l’ansia e a ridurla drasticamente; Esprimere emozioni represse: inconsciamente, il tipo di scarabocchio può riflettere lo stato emotivo del momento; Stimolare la creatività: scrivere su un foglio dando libero sfogo alla fantasia, aiuta a stimolare la mente e a trovare la concentrazione giusta per trovare nuove idee.

Quindi, in conclusione, scarabocchiare non è di certo una cosa che si fa così a casa, anzi, nasconde delle motivazioni ben precise e rispecchia quello che è lo stato d’animo del momento. Ecco perché la prossima volta che ci ritroveremo a fare piccoli disegni astratti, basterà guardarli per capire un po’ come siamo emotivamente in quel preciso istante.