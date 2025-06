Al mare la protezione non può mai mancare, ma occhio a quale compri: l’allarme degli esperti lascia di stucco

La protezione solare non può mai mancare quando si va al mare a rilassarsi, ma secondo alcuni esperti sembrerebbe che bisogna fare attenzione a quale si compri: alcune sarebbero ‘pericolose’.

Con l’arrivo della bella stagione e l’inizio delle bollenti temperature, moltissimi italiani non perdono occasione di poter trascorrere intere giornata in riva al mare. Che sia un giorno infrasettimanale o, addirittura, l’intero weekend, ritagliarsi una giornata per sé con il proprio partner o gli amici di sempre è parecchio fondamentale.

Tra gli oggetti che non devono mai mancare quando si prepara la borsa per il mare, sia per i piccoli che per i grandi, c’è sicuramente la protezione solare. Esporsi, d’altra parte, ai raggi solari con la pelle completamente asciutta e senza un minimo di crema, si sa, è parecchio pericoloso ed è perlopiù da evitare.

Tuttavia, in prossimità delle ferie estive, è bene sapere che vi sono alcune creme ritenute parecchio pericolose per la salute. A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, ci ha pensato l’Environmental Working Group. Nel rapporto annuale, infatti, il gruppo di attivisti ha portato a galla una verità alquanto sconcertante, che mette in luce una situazione davvero impressionante.

Quali sono le protezioni solari da evitare di acquistare: l’allarme

Anche quest’anno l’Environmental Working Group ha condotto un’analisi su una serie di protezioni solari attualmente in vendita negli Stati Uniti, facendo emergere una verità allucinante. Secondo l’indagine, solo una piccola parte dei solari presi in analisi, infatti, sono confermi agli standard e, quindi, realmente protettivi sotto i raggi solari.

Le creme che sono state prese in analisi, a quanto pare, comprendono: balsami per le labbra, protezioni solari non minerali, creme per bambini e per neonati ed, infine, protezioni solari ricreative. Ciascun campione, ovviamente, aveva un fattore protettivo. Ebbene, l’indagine svolta su più di 2000 campioni ha portato alla luce che solo il 25% di questi risultano essere efficaci e sicuri.

Dal rapporto annuale, infatti, si legge che la stragrande maggioranza dei campioni non è ancora sicura. In particolare, non solo presentano informazioni poco idonee, ma addirittura contengono degli ingredienti che possono rivelarsi pericolosi per la salute. Insomma, una situazione davvero inaccettabile, soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che uno strumento del genere sia parecchio fondamentale al mare.