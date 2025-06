Teresanna Pugliese follemente innamorata di Giovanni, marito e padre dei suoi 2 figli: chi è lui e che fa nella vita

Teresanna Pugliese oggi è follemente innamorata del ‘suo’ Giovanni, ma che cosa fa nella vita di tutti i giorni il marito e padre dei due figli dell’ex tronista di Uomini e donne?

A distanza di anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese ha voluto nuovamente rimettersi in gioco e prendere parte ad un altro reality show di Canale 5. Una scelta, la sua, che non è assolutamente passata inosservata, essendo diventata mamma per la seconda volta da pochissimo tempo, e che è stata ampiamente discussa e criticata.

Il suo primo esordio nel mondo della televisione è avvenuto diversi anni fa quando, giovanissima e con la voglia di innamorarsi, si è fatta conoscere dal pubblico di Uomini e donne come corteggiatrice di Samuele Nardi. Poi, dopo essere stata scelta da lui ed avergli rifilato un bel ‘no’, si è seduta sulla sedia rossa come tronista e poi, di nuovo, come corteggiatrice di Francesco Monte, nonché suo ex corteggiatore.

Ne sono passati di anni dal dating show di Maria De Filippi, ma si può dire che adesso, soprattutto dal punto di vista sentimentale, Teresanna è molto appagata. Madre di due adorabili bambini, è felicemente sposata con Giovanni. Cosa c’è da sapere, però, sul suo conto: chi è e di che cosa si occupa nella vita di tutti i giorni.

Chi è il marito di Teresanna Pugliese e che lavoro fa

In coppia con Giovanni Gentile da più di 10 anni, Teresanna Pugliese ha trovato in lui finalmente quel principe azzurro che ha sempre sognato e desiderato.

La scintilla, a quanto pare, sarebbe scoccata nel giorno di Capodanno del 2014 e, da quel momento, non si sarebbero più lasciati. Qualche tempo, infatti, sono diventati genitori del loro primogenito, poi nel 2018 si sono sposati e qualche mese fa, infine, hanno allargato nuovamente la loro famiglia.

A differenza di Teresanna, Giovanni Gentile non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo e né vi ha mai preso parte. Tuttavia, avere delle notizie certe sul suo conto è davvero impossibile. Quello che, però, si sa è che il marito della Pugliese è un imprenditore, parecchio noto e stimato nell’ambiente napoletano, che ha a che fare con lo smaltimento dei rifiuti.