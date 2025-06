Cinture di sicurezza in aereo, attenzione a come s’indossano: se sbagli puoi rischiare una multa salatissima

Questo errore in aereo con le cinture di sicurezza può costare davvero caro: cambiano le regole e ora ci sono multe salatissime per chi non le rispetta.

Siamo ormai in prossimità dell’estate e in molti stanno già pianificando le prossime vacanze. C’è già chi ha tutto pronto e chi ancora deve decidere la prossima meta. Nonostante l’indecisione da parte di qualcuno, una cosa è certo, l’aereo anche quest’anno resta il mezzo di trasporto preferito da chi viaggia e soprattutto per chi vuole spostarsi in totale comodità, senza lo stress di doversi spostare con altri mezzi.

La comodità di poter effettuare il check-in anche da casa evitando così file chilometriche, il posto assegnato e poter viaggiare in totale comodità, soprattutto per chi opta per classi importanti, rilassarsi completamente mentre si raggiungo mete distanti, fanno dell’aereo il mezzo di trasporto per eccellenza. Ovviamente, prima di poter salire a bordo, si dovrà essere consapevoli che ci sono delle regole ben precise da rispettare e che, se infrante, potranno costare caro.

Cinture di sicurezza in aereo, attenzione a non commettere questo errore: può costare caro

Ovviamente, per poter garantire la sicurezza di tutti, è importante essere a conoscenza delle regole che ci sono sull’aereo. In questo modo, non solo si potrà viaggiare senza correre rischi, ma soprattutto in fase di decollo e di atterraggio si saprà sempre cosa fare. Tuttavia, una delle cose più importanti, ossia quella di allacciare le cinture di sicurezza, richiede dell’attenzione in più perché fin troppo spesso si commette un errore anche piuttosto serio.

Uno degli obblighi fondamentali che il passeggero deve eseguire in aereo è quello di allacciare le cinture di sicurezza in fase di decollo, di atterraggio e in caso in cui il comandante lo ritenga necessario. Tuttavia, nonostante si tratti di una cosa così importante, spesso si commette un errore clamoroso, ossia quello di slacciare le cinture troppo presto. Un gesto che ha spinto le autorità dell’aviazione civile turca ad introdurre una nuova normativa che prevede una multa di quasi 60 euro per i passeggeri che si alzano dai sedili o si slacciano la cintura di sicurezza prima che l’aereo abbia raggiunto la posizione di parcheggio al terminal.

Un gesto quasi obbligatorio, a causa dei continui passeggeri che fin troppo spesso usavano slacciare le cinture prima del previsto o addirittura si alzavano in piedi prima ancora che l’aereo si fosse fermato. Quindi, anche se al momento l’Italia non ha ancora adottato questa misura, è preferibile evitare di commettere questo errore che potrebbe anche compromettere la propria sicurezza.