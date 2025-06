Addio pedaggi autostradali, a breve non si pagheranno più: stop a file e code interminabili

Basta con file chilometriche ogni volta che si devono pagare i pedaggi autostradali: arriva l’idea geniale che non fa ritardare nemmeno di un minuto, una svolta incredibile.

Chi in genere si sposta spesso in auto e percorre anche tantissimi chilometri ogni giorno, attraversando tangenziali e autostrade, spesso sarà costretto ad arrestare la sua corsa per mettersi in attesa di poter pagare il classico pedaggio ai caselli che si trovano lungo la strada. Una noia, non solo perché ogni giorno sono soldi che se ne vanno, ma spesso, le file saranno così lunghe da far perdere davvero del tempo prezioso.

I pedaggi autostradali si pagano principalmente per finanziare la costruzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade, che richiedono investimenti molto elevati per essere costruite e, successivamente, per essere mantenute in buone condizioni. Ecco quindi le motivazioni principali per cui si sostiene questa tipologia di costo e che spesso ci costringe a fare lunghe ed interminabili file.

Addio pedaggi autostradali, arriva la novità che non farà più fare lunghe code

Tuttavia, esiste già un sistema che serve proprio per evitare le lunghe file, ed è ovviamente l’utilizzo del telepass, che attiva una sorta di corsia preferenziale in cui si potrà passare senza nemmeno fermarsi un secondo. Questo strumento però prevede un costo mensile e per chi non utilizza costantemente l’autostrada non è sicuramente un’opzione conveniente.

Ebbene, c’è però qualcosa che a breve potrebbe cambiare tutto, che prevede l’utilizzo di un sistema digitale che sfrutta strumenti che già possediamo tutti, come la tessera sanitaria elettronica, trasformandola in una chiave di accesso alla mobilità del futuro. Ma tutto questo che cosa vuol dire nell’atto pratico? Praticamente, registrandosi su un portale dedicato, è possibile attivare il servizio associando la propria targa al profilo utente, attraverso SPID o proprio tramite tessera sanitaria.

L’attivazione al sistema richiede un costo irrisorio pari ad 1 euro, dopodiché non ci saranno altri costi aggiuntivi. Una volta completata l’iscrizione, si può circolare su alcune tratte autostradali. Le telecamere posizionate lungo il percorso leggono la targa e riconoscono automaticamente il veicolo registrato. Il sistema abilita il passaggio e addebita il costo del pedaggio in automatico oppure consente il pagamento in un secondo momento, entro un termine prestabilito e senza penali. Un modo sicuramente rivoluzionario pronto a cambiare per sempre il modo di vedere i pedaggi autostradali e che eviterà file chilometriche e perdita di tempo.