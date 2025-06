Che lavoro fa Nadia Di Donato, la corteggiatrice di Gianmarco a Uomini e Donne?

Tra le tante corteggiatrice scese per conoscerle, Gianmarco Steri è stato catturato dalla bella e giovane Nadia Di Donato: che lavoro fa nella vita di tutti i giorni la romana.

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e donne sta giungendo al termine. Dopo essere arrivato nello studio di Canale 5 come corteggiatore di Martina De Ioannon, il giovane romano ha avuto la possibilità di sedersi sul trono subito dopo essere stato ‘scartato’ dall’ex volto di Temptation island, conoscendo diverse ragazze e concentrandosi su alcune di loro.

Seppure siano scese diverse ragazze per conoscerlo e corteggiarlo, Gianmarco ha sempre avuto le idee molto chiare sul tipo di donna che potesse piacergli. Per la stragrande maggioranza del suo percorso, infatti, il tronista romano si è concentrato su 3 sue corteggiatrici: Francesca, poi autoeliminata, Cristina e Nadia.

Anche lei di origini romane, la Di Donato ha saputo conquistare l’attenzione su di sé, oltre che per il suo fascino, anche per il suo carattere. È per questo motivo che, ad oggi, in molti si chiedono se potrà mai essere lei la tronista della prossima stagione di Uomini e donne. In attesa di avere qualche dettaglio in più, è bene conoscere ogni dettaglio sul suo conto, in primis il suo lavoro.

Nadia Di Donato di Uomini e donne, in pochi sanno che lavoro fa: retroscena impensabile

Il percorso di Nadia Di Donato a Uomini e donne, purtroppo, si conclude con nulla di fatto. Nonostante ci avesse sperato fino all’ultimo, Gianmarco Steri non l’ha scelta, preferendo a lei la sua ‘rivale’ Cristina. Un duro colpo per Nadia, da come si può chiaramente comprendere, che credeva fortemente in questo percorso e sperava di poter uscire dal programma con il giovane tronista romano.

In attesa di sapere se Nadia sarà la prossima tronista di Uomini e donne, anche perché il pubblico di Canale 5 la richiede a gran voce, in molti si chiedono che cosa faccia nella vita di tutti i giorni. Forse non tutti lo sanno, ma sembrerebbe che la corteggiatrice romana abbia un impegno che le dà la possibilità di mettere in pratica la sua arte oratoria.

In molti, in realtà, se ne sono già accorti che Nadia è molto brava e spigliata nel parlare, ma forse non tutti sanno che attualmente la romana scrive per diversi giornali online. E che sogna, come raccontato dalla diretta interessata a Uomini e donne, di diventare una giornalista.