Condizionatore, come scegliere il modello giusto per ogni ambiente: le regole da seguire per un acquisto consapevole

Come scegliere il condizionatore adatto per la propria casa: ecco le regole da seguire per poter avere ambienti realmente freschi in estate e caldi in inverno.

Con il caldo ormai alle porte e con la consapevolezza che ogni anno sarà sempre peggio di quello precedente per quanto riguarda afa e temperature roventi, questo è il momento adatto per decidere d’installare in casa i condizionatori. Modelli sempre più all’avanguardia e a risparmio energetico, permettono di avere una casa fresca in estate e anche calda in inverno, grazie ai sistemi con pompa di calore.

Se utilizzati in modo corretto, i condizionatori sono sicuramente un ottimo metodo per riuscire a contrastare la canicola estiva, ottenendo così ambienti confortevoli e piacevoli da vivere. Tuttavia, prima di decidere quale modello comprare, sarà importante essere a conoscenza di determinate regole. In questo modo, infatti, si farà la scelta giusta.

Le regole da conoscere prima di scegliere il nuovo condizionatore da acquistare

Spesso, anche grazie alle numerose offerte del momento, si tenderà ad acquistare un condizionatore qualunque, senza rendersi veramente conto se risulterà essere realmente efficace o meno. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, prima di scegliere un condizionatore piuttosto che un altro, ci saranno delle regole ben precisa da conoscere e che permetteranno di fare un acquisto intelligente.

Scegliere il giusto condizionatore per la casa è un’azione importante, poiché incide sul comfort quotidiano e sull’efficienza energetica dell’abitazione. Ecco perché sarà necessario essere a conoscenza di alcune semplici regole che aiuteranno a fare la scelta giusta. La differenza sostanziale viene fatta dalla grandezza del condizionatore e dalla sua potenza (BTU) che permetteranno di raffrescare più rapidamente un ambiente. Quindi, capire quanto grande sia la stanza in cui dovrà essere installato il condizionatore permetterà di poter fare la scelta giusta.

Se abbiamo un ambiente di circa 25-30 mq, il climatizzatore dovrà essere da 9000 BTU. Per delle stanze medie, 40-50 mq, il climatizzatore da scegliere sarà di 12000 BTU. Per le stanze grandi 50-60 mq invece, il climatizzatore da 18000 BTU andrà benissimo. E se invece abbiamo un Open space (oltre 60 mq)? La scelta sarà quasi obbligata e si dovrà puntare su u climatizzatore da 24000 BTU. Una volta compreso questo, scegliere il condizionatore giusto non sarà più un problema e non si spenderanno soldi inutili.