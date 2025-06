Cristina prima di Uomini e donne: com’era la corteggiatrice di Gianmarco senza riflettori

A Uomini e donne ha sempre colpito la sua impressionante bellezza, ma com’era Cristina qualche anno fa? Spunta una foto del passato: com’è cambiata.

L’attuale stagione di Uomini e donne è stata completamente imperdibile. Tra improvvisi abbandoni di trono e clamorose segnalazioni, il dating show di Maria De Filippi si è confermato, ancora una volta, pieno di colpi di scena.

Tra le più grande sorprese di quest’anno, è impossibile non fare riferimento alla ‘salita al trono’ di Gianmarco Steri. Dopo essersi fatto conoscere ed apprezzare con Martina De Ioannon ed essere stato rifiutato nel giorno della sua tronista, il giovane barbiere romano ha avuto la possibilità di sedersi sulla sediolina rossa e di poter scegliere una persona che facesse al caso suo.

Per Gianmarco, in effetti, è successo qualcosa che non era mai accaduto prima d’ora. Non solo, infatti, hanno chiamato moltissime ragazze per corteggiarlo, ma ne sono scese altrettanto numerose per conoscerlo da vicino. I suoi ‘occhi’, però, si sono immediatamente focalizzati su Cristina. A proposito di lei, in molti si chiedono come fosse la corteggiatrice del giovane Steri prima del successo in tv.

Com’era Cristina Ferrara prima del successo a Uomini e donne: la foto del passato, com’è cambiata

Oltre che per il carattere, forte e determinato, Cristina Ferrara si è fatta conoscere dal pubblico di Uomini e donne anche per il suo impressionante fascino. Tipica bellezza mediterranea, la corteggiatrice di Gianmarco Steri non è assolutamente passata inosservata nello studio di Canale 5, riuscendo a conquistare l’attenzione di tutti, ma soprattutto del tronista romano. Com’era, però, prima del successo?

Molto attiva sul suo canale social ufficiale, Cristina adora interagire con il suo pubblico. E, così, spulciando la sua photogallery è possibile, sì, intravedere alcuni squarci dei suoi ultimissimi viaggi, ma si può persino vedere com’è cambiata la Ferrara nel corso degli anni. La foto in alto, ad esempio, la ritrae diverso tempo fa con un look completamente diverso.

Non si sa, ovviamente, quanti anni abbia avuto in questa foto e né quanto tempo sia passato, quello che non si può fare a meno di notare è come Cristina oggi sia rimasta completamente identica al passato. Il colore dei suoi capelli è un altro, sì, ma oltre a questo si vede chiaramente che la corteggiatrice di Uomini e donne non è assolutamente cambiato.