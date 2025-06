Manca poco al pagamento dell’Assegno unico di giugno, ma non è per tutti: chi dovrà (ancora) aspettare

Nel mese di giugno verrà pagato persino l’Assegno Unico, ma c’è una brutta notizia che interessa milioni di italiani: l’arrivo dei soldi non sarà uguale per tutti.

Con l’inizio del nuovo mese, milioni di italiani non vedono l’ora di vedersi accreditare i soldi che gli spettano. Non solo, quindi, le pensioni, ma anche l’Assegno unico. Così come da diverso tempo a questa parte, anche a giugno chi ne ha fatto domanda avrà la possibilità di riscuotere la somma messa a disposizione dallo Stato.

L’Assegno Unico, quindi, non è altro che un aiuto per tutte le famiglie italiane che hanno dei figli a carico. L’importo, che ovviamente non è mai sempre lo stesso ma varia a seconda dell’ISEE, può essere ottenuto dal settimo mese di gravidanza fino al 21esimo anno d’età della prole. In poche parole, tutti coloro che hanno dei figli possono assolutamente prendere parte a questa misura senza troppi vincoli.

L’incentivo, come in molti sapranno, è sempre pagato verso la fine del mese. A giugno, stando ad alcune date ufficiali, sembrerebbe che il bonifico verrà fatto dal 20 in poi. Attenzione, però: come riporta un messaggio dell’INPS, pare che alcune famiglie italiane potrebbero ricevere in ritardo i soldi. Una notizia non piacevole, questo è chiaro, che però ha delle motivazioni ben precise.

Perché alcuni pagamenti dell’Assegno unico arriveranno in ritardo nel giugno 2025

A differenza della pensione del mese di giugno, che – come al solito – verrà pagata in più giorni, l’Assegno unico verrà erogato in un’unica giornata, che – a quanto pare – per questo mese dovrebbe essere il 20 giugno. Proprio recentemente, però, l’INPS ha tenuto ad informare a tutti i fruitori che, per alcune persone, potrebbe darsi che il pagamento venga ritardato di qualche giorno o, addirittura, settimane.

Secondo quanto riportato dall’INPS, infatti, sembrerebbe che siano due le categorie di persone a dover attendere ancora un po’ prima di poter incassare l’Assegno unico.

A partire dal giorno 27 giugno, infatti, saranno erogati i pagamenti a coloro che hanno dovuto presentare nuovamente la domanda a maggio perché è cambiato qualcosa nel loro assetto famigliare;

Per coloro che, invece, non rientrano né nella prima e né nella seconda categoria è tutto normale.