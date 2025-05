Quali sono i 5 animali più intelligenti al mondo? Questi hanno delle incredibili abilità

Ci sono 5 animali che risultano essere i più intelligenti al mondo: noti non solo per le loro incredibili abilità, ma anche per le loro capacità di problem-solving.

Quando pensiamo al regno animale, ci soffermiamo spesso sull’aspetto estetico di quest’ultimi. Li guardiamo nella loro bellezza, nel loro modo di camminare, di agire, di mangiare e li troviamo irresistibili anche mentre dormono. Ma in realtà tutto questo è solo la punta dell’iceberg, perché il regno animale è qualcosa che andrebbe amato, rispettato ed osservato molto più da vicino per poter scoprire le sue infinite bellezze.

Gli animali sono tutti incredibilmente intelligenti e con delle doti speciali, che permettono la loro sopravvivenza in circostanze e situazioni anche di estremo pericolo. Senza parole, riescono a comunicare quello che sentono e quello che provano. Si trovano il cibo da soli e ogni specie si è adattata al proprio habitat naturale, sviluppando delle capacità diverse dagli altri.

Ecco quali sono i 5 animali più intelligenti al mondo: le loro abilità sono uniche

Quando si tratta d’intelligenza, così come capita per l’uomo, anche nel regno animali ci sono alcune specie che eccelleranno di più rispetto ad altre. E nello specifico, è bene sapere che sono ben 5 le specie di animali più intelligenti al mondo, che sviluppano capacità e doti uniche.

Ma quali sono quindi queste 5 specie di animali intelligenti? Scopriamo l’elenco completo:

Delfino: non è di certo una novità trovare il delfino in questa sorta di classifica. Si tratta di uno dei mammiferi più intelligente al mondo. Comunicano tra loro con un vero e proprio linguaggio fatto di fischi, clic e impulsi sonori. Inoltre, sono dotati di una grande empatia e sono molto collaborativi tra loro; Corvo: una specie piuttosto ‘insolita’, ma che merita di trovarsi tra i 5 animali più intelligenti al mondo. Progettano, osservano ed entrano in azione. Alcuni studi hanno osservato corvi che progettano azioni in sequenza, nascondono il cibo in modo strategico e osservano i comportamenti altrui per trarne vantaggio; Elefanti: hanno una memoria senza pari, inoltre si tratta di animali molto collaborativi e con un empatica unica che gli permette di prendersi cura anche dei più deboli; Polpo: è l’invertebrato più intelligente del mondo, che, con il suo ricco sistema nervoso riesce a compiere azioni davvero incredibili. Un polpo è capace di aprire un barattolo o di fuggire in modo astuto dai predatori; Scimpanzé: questo animale condivide con l’uomo il 98,7% del DNA e di conseguenza è assolutamente uno degli animali più intelligenti al mondo. Insegnano le loro tecniche di caccia ai più piccoli e comprendono il linguaggio dei segni.

Ecco che quindi, ancora una volta c’è tanto da imparare dagli animali e questi nello specifico, potrebbero insegnarci davvero tanto.