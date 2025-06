Paolo Bonolis, spunta un retroscena impensabile sul suo passato: quali sono le sue (vere) origini

Paolo Bonolis è un conduttore che tutti amano e di grande successo, eppure nessuno sa realmente quali sono le sue (vere) origini: salta fuori un retroscena davvero clamoroso.

Nel corso di questi anni, sia la Rai che Mediaset, hanno dato il benvenuto nelle loro realtà a volti completamente nuovi e freschi. Si prenda in considerazione, ad esempio, Stefano De Martino, che in pochi anni è diventato il conduttore per eccellenza dell’azienda di Viale Mazzini. Oppure, Veronica Gentili o Max Angioni.

Tra quei volti secolari dello spettacolo italiano, di cui non si potrebbe assolutamente fare a meno, c’è sicuramente Paolo Bonolis. Esordito sul piccolo schermo nostrano quando era solo un ragazzino, il conduttore ha saputo facilmente farsi un nome in questo mondo, diventando ad oggi uno dei presentatori non solo più pagati, ma anche più apprezzati dal pubblico italiano.

Nonostante il forte successo e l’impressionante clamore, di Paolo Bonolis si sa davvero molto poco. In molti, ad esempio, immaginano che il conduttore abbia origini italiane, particolarmente romane, ma nessuno sa realmente che le sue vere origini sono tutt’altre. Persino il suo cognome, infatti, sarebbe diverso, seppure di poco, da questo con cui lo conoscono tutti.

Paolo Bonolis, il retroscena sulle sue origini: salta fuori tutta la verità

Nato e cresciuto a Roma, Paolo Bonolis – nel corso di una sua intervista – non ha potuto fare assolutamente a meno di svelare un impensabile retroscena sulla sua vita. Oltre a spiegare tutta la verità dietro al suo titolo di studio, infatti, sembrerebbe che il conduttore di Mediaset non abbia assolutamente origini italiane.

Figlio di Luciana, donna salernitana che lavorava come segretaria in un’impresa di costruzioni, e di Silvio, autotrasportatore di prodotti caseari e di burro per i mercati di una città di Milano, Paolo Bonolis ha rivelato qualche anno fa che la famiglia di suo padre ha origini romene. E che persino il suo cognome non sia assolutamente questo con cui lo conosciamo tutti, bensì Bonoli. Davvero difficile da credere, vero?

L’aggiunta della ‘s’, come raccontato dal diretto interessato, infatti, sarebbe arrivato qualche tempo più tardi. Ed, in particolare, con il trasferimento della sua famiglia in Sardegna. Insomma, un retroscena davvero clamoroso, di cui – senza alcun dubbio – nessuno ne era a conoscenza.