Tradimento, tragica morte nelle prossime puntate: addio ad un amato protagonista. Arrivano spoiler drammatici dalla Turchia

Nelle prossime puntate di Tradimento, il pubblico di Canale 5 assisterà ad una morte shock: un amato protagonista perderà la vita in un modo tragico.

La messa in onda di Tradimento sta continuando, così come da diversi mesi a questa parte, nella fascia quotidiana e pomeridiana di Canale 5, riuscendo a conquistare sempre di più una grande fetta di pubblico italiano. Ogni puntata, in effetti, è capace di intrattenere tutti, regalando dei colpi di scena che difficilmente possono passare inosservati.

Anche le anticipazioni turche delle prossime puntate di Tradimento promettono grandi cose. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che negli episodi che verranno mandati in chiaro su Canale tra qualche settimana, tutti gli spettatori della soap saranno costretti a dire ‘addio’ ad un amato protagonista.

Un clamoroso colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere, che purtroppo non avrà assolutamente un epilogo del tutto piacevole. Uno dei personaggi chiavi della serie tv turca, infatti, è pronto a salutare tutto il cast e il suo ruolo, lasciando un vuoto incolmabile.

Anticipazioni Tradimento: tragico destino per uno dei protagonisti più amati

Le puntate di Tradimento che ci attendono in Italia tra qualche settimana saranno davvero indimenticabili. Stando a quanto fanno sapere alcuni spoiler turchi, sembrerebbe che i protagonisti indiscussi dei prossimi episodi saranno due: Yesim e Tolga. Ed entrambi, purtroppo, saranno vittime di un tragico destino perché perderanno la vita in due modi completamente differenti, ma drammatici.

Yesim, a quanto fanno sapere alcune anticipazioni, resterà coinvolta in un tragico incidente stradale e perderà la vita dopo essere stata investita da un tram. La notizia coglierà tutti di sorpresa, soprattutto Guzide che lo scoprirà tramite il web. Anche Tolga, purtroppo, non ce la farà in seguito ad un evento drammatico, lasciando tutti sconvolti.

Si legge, infatti, che Ipek si recherà in un ufficio da Oltan con l’intenzione di ucciderlo, ma che il colpo di pistola indirizzato a lui colpirà, invece, l’ex fidanzato di Oylum, rimanendo ferito mortalmente. Un bruttissimo colpo, da come si può chiaramente comprenderà, che sconvolgerà l’uomo. Il padre del giovane, infatti, si colpevolizzerà per quanto è successo a suo figlio.

Le puntate che arrivano direttamente dalla Turchia, quindi, non promettono nulla di buono per il giovane Tolga, che – dopo la verità portata a galla da Moalla ai danni di Oylum – dovrà clamorosamente dire ‘addio’ alla possibilità di ricongiungersi con la sua amata.