Come funziona il pagamento dei pedaggi in Italia: tutte le opzioni disponibili

Il pagamento pedaggio autostrada è soggetto a molteplici variabili in Italia, sia rispetto al calcolo dell’importo, sia rispetto alla stessa modalità con cui è possibile effettuare la transazione.

Oggi, accanto ai sistemi tradizionali, stanno assumendo un ruolo sempre più importante le soluzioni digitali, che risultano di più semplice gestione. È questo il caso dell’app di UnipolMove, che oltre a mettere a disposizione il servizio di telepedaggio, presenta una serie di servizi aggiuntivi particolarmente utili: dal soccorso stradale alla gestione delle soste, fino a molto altro ancora.

Analizziamo dunque come funziona nei dettagli il pagamento dei pedaggi in Italia.

Come viene calcolato il pedaggio autostradale?

Per comprendere quale importo può essere richiesto al casello è necessario considerare che il costo del pedaggio non dipende da un unico elemento. Entrano infatti in gioco diversi fattori, oltre alla modalità con cui viene gestita la tratta autostradale. Occorre pertanto distinguere tra:

sistema chiuso : è il modello più diffuso in Italia. Il pedaggio viene calcolato in base al casello di ingresso e a quello di uscita, determinando così la distanza effettivamente percorsa dal veicolo;

: è il modello più diffuso in Italia. Il pedaggio viene calcolato in base al casello di ingresso e a quello di uscita, determinando così la distanza effettivamente percorsa dal veicolo; sistema aperto : in alcune tratte è invece previsto il pagamento di un importo fisso, indipendentemente dai chilometri percorsi, senza la necessità di presentare un ticket di ingresso;

: in alcune tratte è invece previsto il pagamento di un importo fisso, indipendentemente dai chilometri percorsi, senza la necessità di presentare un ticket di ingresso; altre variabili che incidono sul costo: oltre alla distanza, contribuiscono a determinare l’importo finale la classe del veicolo, le caratteristiche del percorso, le tariffe applicate dalla società concessionaria, l’IVA e gli arrotondamenti previsti dal sistema.

Tutte le soluzioni per pagare il pedaggio: una panoramica

Gli automobilisti possono scegliere tra diverse soluzioni di pagamento della tratta autostradale, ognuna delle quali è in grado di rispondere a specifiche esigenze di viaggio. Vediamo insieme una panoramica di base:

contanti : rappresentano la modalità tradizionale e sono ancora accettati in numerosi caselli della rete autostradale italiana;

: rappresentano la modalità tradizionale e sono ancora accettati in numerosi caselli della rete autostradale italiana; carte di pagamento : consentono di effettuare la transazione tramite carte di credito, debito o, dove disponibile, con sistemi contactless, evitando l’utilizzo del denaro contante;

: consentono di effettuare la transazione tramite carte di credito, debito o, dove disponibile, con sistemi contactless, evitando l’utilizzo del denaro contante; telepedaggio : permette di addebitare automaticamente l’importo dovuto grazie a un dispositivo installato sul veicolo, senza fermarsi al casello, con un risparmio di tempo soprattutto nei periodi di maggiore traffico;

: permette di addebitare automaticamente l’importo dovuto grazie a un dispositivo installato sul veicolo, senza fermarsi al casello, con un risparmio di tempo soprattutto nei periodi di maggiore traffico; pagamento differito: in alcune circostanze è possibile saldare il pedaggio anche successivamente al transito, secondo quanto previsto dal gestore autostradale.

Perché il telepedaggio è sempre più diffuso

Negli ultimi anni il telepedaggio è diventato una soluzione sempre più apprezzata dagli automobilisti, complice anche diverse modalità a prezzo agevolato che permettono di sperimentarne l’efficacia.

Risulta indicato soprattutto per chi percorre frequentemente la rete autostradale. Il vantaggio maggiormente degno di nota risiede nella possibilità di “attraversare i caselli” senza fermarsi per effettuare il pagamento. Ciò riduce i tempi di attesa e rende il viaggio più fluido, specialmente nei periodi di maggiore traffico.

A questo si aggiunge infine la possibilità di monitorare in modo semplice transiti, addebiti e servizi associati al proprio dispositivo direttamente dall’app dedicata, a fronte di una gestione più immediata e omnicomprensiva: un approccio che contribuisce a rendere gli spostamenti più organizzati e a mantenere sotto controllo i costi e le operazioni legate ai viaggi in autostrada.