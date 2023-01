Ci mancava Baba Vanga: un 2023 da incubo? | Le profezie della chiaroveggente mettono i brividi

Il periodo che stiamo vivendo non è certamente semplice, tra la paura per le possibili varianti di Covid-19 alla preoccupazione per i molti rincari, senza dimenticare il timore di un conflitto mondiale.

La speranza è che il 2023 possa essere un anno migliore, capace di portare un po’ di serenità in più. Tuttavia, le profezie della celebre chiaroveggente Baba Vanga non sembrano andare in questa direzione. Il Mirror ha voluto pubblicare anche quest’anno le profezie di Baba Vanga, la “Nostradamus dei Balcani”, che perse la vista da bambina in seguito ad una tempesta che ha colpito la sua città natale in Bulgaria.

La grande quantità di sabbia entrata nei suoi occhi l’ha portata alla cecità: da allora Baba Vanga ha sempre sostenuto di avere delle visioni. Secondo la leggenda, la chiaroveggente avrebbe profetizzato la tragedia di Chernobyl, la morte di Lady Diana e la dissoluzione dell’Unione Sovietica.

Baba Vanga è morta nel 1996 all’età di 84 anni, ma ancora oggi si parla molto di lei e delle sue profezie.

Le profezie di Baba Vanga per il 2023: tsunami solare e invasione aliena

Nel 2022 le uniche previsioni della chiaroveggente che hanno avuto effettivamente riscontro sono quelle legate alla siccità e alle inondazioni, che hanno colpito molti Paesi. Ma cosa ha previsto Baba Vanga per il 2023?

La chiaroveggente ha previsto che un paese sviluppato lancerà un attacco caratterizzato da armi biologiche: in molti hanno pensato all’attuale guerra tra Russia e Ucraina e alle minacce di Vladimir Putin.

Inoltre, sempre secondo le profezie di Baba Vanga, nel 2023 potrebbe verificarsi uno tsunami solare che andrà a distruggere lo scudo magnetico terrestre. Uno scenario di questo tipo causerebbe blackout e problemi di comunicazione, dato l’enorme potenza di queste cariche elettriche generate dagli tsunami solari.

Baba Vanga ha inoltre previsto che il mondo dovrà fare i conti con un’invasione aliena. Durante una delle sue visioni, la chiaroveggente ha anche riferito che l’orbita terrestre potrebbe “cambiare”. Se ciò dovesse accadere, il clima sulla Terra cambierebbe radicalmente: tanto per fare un esempio, se la Terra si avvicinasse al Sole subirebbe un aumento delle radiazioni, con le temperature che salirebbero alle stelle.

In caso di allontanamento, invece, il mondo potrebbe precipitare in una nuova era glaciale con un conseguente aumento delle ore di oscurità.

Baba Vanga ha predetto anche l’esplosione di una centrale elettrica

Infine, per il 2023 Baba Vanga ha anche parlato della possibilità che una centrale elettrica vada incontro ad un’enorme esplosione, che potrebbe portare alla formazione di nubi tossiche sull’Asia.

Baba Vanga ha predetto che molti paesi potrebbero essere colpiti dall’esplosione a causa della diffusione di gravi malattie. Anche in questo caso il primo scenario che viene in mente è il conflitto in Ucraina e in particolare la centrale nucleare di Zaporizhzhya.