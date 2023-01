Maddie McCann, il gesto dei genitori non passa inosservato: è successo per la prima volta

Il mistero di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni scomparsa il 3 maggio 2007 da Praia da Luz, in Portogallo, non è stato mai risolto.

Da oltre 15 anni i genitori della piccola non perdono le speranze di poter ritrovare la loro bambina o quantomeno di individuare il responsabile della sparizione o peggio dell’assassinio di Maddie. Tuttavia, come riportato anche dal Sun, per la prima volta dalla sua scomparsa i genitori della piccola Maddie non hanno compiuto un gesto che per tutti era divenuta ormai consuetudine.

Il padre e la madre della piccola scomparsa dalla località portoghese hanno sempre condiviso un messaggio di Natale, fin dal 2007, anno in cui la bimba di 3 anni è scomparsa mentre si trovavano in villeggiatura a Praia da Luz.

Stavolta, invece, i genitori di Maddie non hanno voluto rilasciare alcun messaggio di Natale. Ogni anno, per 15 anni, Kate e Gerry avevano parlato della loro speranza di ritrovare la piccola Madeleine. L’ultimo aggiornamento sul loro sito web Find Madeleine risale a settembre e riporta la loro delusione per aver perso una battaglia legale con il poliziotto portoghese Goncalo Amaral.

Christian Brueckner unico sospettato dell’omicidio di Maddie

Lo scorso Natale la coppia – hanno entrambi 54 anni, ndr – ha voluto ringraziare tutti per l’incessante sostegno: “Sembra un po’ il Giorno della Marmotta con il Covid (in riferimento al famoso film dove il protagonista Bill Murray rivive sempre lo stesso giorno), tutti speravamo e probabilmente ci aspettavamo che le cose sarebbero andate in maniera molto diversa – avevano scritto Kate e Jerry – È un po’ simile, per certi versi, all’indagine per trovare Madeleine: lavoro e progressi ma senza notizie significative da condividere in questa fase”.

Al momento non sono noti i motivi che hanno spinto i genitori di Maddie a non condividere nessun messaggio di Natale quest’anno. Nel frattempo, come ricorda sempre il Sun, Christian Brueckner, 45 anni, potrebbe essere accusato nel 2023 dell’omicidio della bambina inglese.

Pare che la polizia tedesca sia riuscita a raccogliere un numero sufficiente di prove per accusare Brueckner. Il 45enne, che potrebbe essere processato a settembre, è diventato il principale sospettato nel 2020 quando è emerso che viveva in un camper vicino agli appartamenti dell’Ocean Club a Praia da Luz, in Portogallo: si tratta proprio del luogo in cui è scomparsa Madeleine McCann nel maggio 2007.

Brueckner ha commesso diversi reati a sfondo sessuale in Portogallo

Il Sun ha raccontato come Brueckner lavorasse per un’azienda che svolgeva lavori presso il resort, pertanto conosceva alla perfezione il luogo di villeggiatura.

Il 45enne si trova attualmente in carcere per stupro e ha commesso diversi reati a sfondo sessuale in Portogallo tra il 2000 e il 2017, tra cui abusi sessuali su minori. Tuttavia l’uomo ha sempre negato il proprio coinvolgimento nella scomparsa di Madeleine.