Bus si ribalta e finisce nel burrone: almeno 15 morti | Le vittime tornavano dalla vacanza

In molti hanno approfittato delle festività natalizie per concedersi qualche giorno di vacanza, ma anche in questi giorni che dovrebbero essere solo di gioia e serenità si sono purtroppo verificati incidenti gravissimi sulle strade, che hanno causato anche vittime.

Uno degli schianti più terribili è quello che viene riportato dal Sun e che avrebbe provocato la morte di almeno 15 turisti. Secondo quanto affermato dal tabloid britannico, i villeggianti stavano facendo rientro a casa dopo aver passato qualche giorno di vacanza al mare in Messico. I turisti si trovavano a bordo di un autobus quando ad un certo punto il mezzo è stato coinvolto in un terribile incidente.

Il veicolo, stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, si è ribaltato ed è rotolato giù da un burrone. Tra le 15 vittime ci sarebbero anche quattro bambini: altre 47 persone sono rimaste ferite a causa dell’incidente e sono attualmente in cura.

I turisti, che provenivano dalla città di Leon, nello stato di Guanajuato, si erano recati a Guayabitos, una splendida località di mare della costa del Pacifico. Nella serata di venerdì stavano tornando a casa lungo una strada rurale quando l’autista ha perso il controllo del mezzo, come riferito anche da Riviera Maya News.

Si indaga per capire le cause del terribile incidente

Il veicolo si è ribaltato ed è finito in un piccolo burrone nello stato di Nayarit. Il tetto dell’autobus è volato via mentre il mezzo precipitava nel vuoto: i soccorritori hanno trovato i bagagli dei turisti sparsi lungo il burrone.

I siti locali precisano che i messicani sono soliti noleggiare un mezzo di trasporto con amici e familiari per fare una mini-vacanza risparmiando sui costi.

Al momento le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa possa aver causato l’incidente. In genere, queste tragedie si verificano a causa del maltempo e delle strade malmesse: circostanze a cui talvolta si unisce una cattiva manutenzione del veicolo e un eccesso di velocità da parte del conducente.

Libia García, segretario del governo di Guanajuato, ha confermato la triste notizia in un post pubblicato sui social media, rassicurando i residenti sul fatto che il Governatore sta lavorando a fianco delle autorità per “sostenere i feriti e le famiglie di coloro che hanno perso la vita”.

Un autobus con 41 bambini fuori strada a Roma

Lo scorso 12 dicembre era accaduto un episodio molto simile a Roma, dove un autobus che trasportava 41 bambini è uscito di strada mentre si trovava sulla via Tiburtina. Come riportato anche dal TgCom24, il conducente del mezzo è stato colto da malore e ha perso il controllo dell’autobus.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze in seguito all’incidente. L’autista 46enne è stato ricoverato ma le sue condizioni fin da subito non hanno destato preoccupazioni: stesso discorso per una bambina di 7 anni e un bimbo della stessa età, entrambi ricoverati in codice giallo.