Video invecchiati male: quando Zelensky cantava al capodanno in Russia ad un party delle èlite

Il video, che ritrae il presidente dell’Ucraina intento a celebrare un Capodanno con l’elite russa, non ha potuto fare altro che generare ironia sul web

Un video decisamente invecchiato male quello ricondiviso nelle ultime ore e che vede protagonista il presidente dell’Ucraina Zelensky.

La clip, che dura pochi secondi, risale a 10 anni fa e, vedendola nel contesto di guerra oggi, non può fare altro che suscitare sì molta ironia, ma anche una sensazione quasi di disagio.

Il video, condiviso sulla piattaforma Reddit, ha riscosso un enorme interesse fra gli utenti, e tantissimi sono stati i commenti in merito, molti dei quali veramente esilaranti.

Vediamolo insieme e quali sono state le reazioni.

Video invecchiati male: quando Zelensky cantava al capodanno in Russia ad un party delle élite

Il video, pubblicato nel sub-reddit r/interestingasfuck, immortala un giovane Zelensky intento a performare una canzone sul palco di un’emittente televisiva durante lo spettacolo di capodanno di dieci anni fa.

Assieme all’attuale presidente dell’Ucraina, un tempo di professione comico, c’è un suo collega, l’attore e comico Maksim Galkin.

Quest’ultimo è recentemente finito in mezzo a un’enorme polemica in Russia assieme alla moglie, la famosissima cantante Alla Pugacheva, per essersi espressi contrari alla guerra.

Quest’ultima, in particolare, è stata dichiarata come “agente straniera” da parte del ministero russo, e dunque una nemica della patria.

Già Galkin aveva ricevuto numerose sanzioni per le sue posizioni sull’Ucraina, al punto che, oggi, è stato costretto assieme alla moglie a fuggire dal Paese per paura di ripercussioni personali.

Alla luce di questi avvenimenti fa ancora più strano vedere Galkin e Zelensky performare insieme in un capodanno fra gli applausi compiaciuti delle elite russe.

Come ha fatto notare giustamente un utente, sono vari i protagonisti di questo video oggi legati al conflitto russo-ucraino, come il cantante Baskov, che appare al secondo 0.5.

L’uomo si è attualmente schierato a favore dell’invasione dell’Ucraina, così come Solovyev, che appare al secondo 0.11.

Quest’ultimo è noto per essere uno dei più fervidi propagandisti pro guerra in Russia, ma anche per nutrire un particolare disprezzo nei confronti di Zelensky e degli Ucraini in generale.

Solovyev, giornalista di professione, è per altro apparso proprio nell’ultimo capodanno in Russia, assieme a soldati in uniforme e per augurare alla Russia la vittoria sul fronte.

Uno degli utenti, sempre scrivendo di Solovyov, ha fatto notare che: “C’è un altro video con solovyov online in cui afferma che una guerra con l’Ucraina sarebbe assolutamente sbagliata. Penso che abbia 15 anni, incredibile come le persone possano cambiare.”

Ed è pera tale ragione che sembra tutto così distopico, soprattutto se si guarda la scena di Putin con dietro l’esercito e si raffronta questo momento storico con quello del video.

Un altro commento ha giustamente segnalato: “Immagina di dire a questo ragazzo nel 2012 che tra 10 anni sarà il presidente dell’Ucraina mentre combatte una guerra con la Russia”, e un altro ancora ha ironizzato: “Scommetto che Putin lo ha chiamato “piccolo ballerino” sottovalutando la sua risolutezza.