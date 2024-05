Trovare lavoro subito dopo il diploma: tre consigli (più uno) per riuscirci

Non tutti desiderano frequentare l’università: c’è chi preferisce cominciare a lavorare subito dopo il diploma perché non ama particolarmente lo studio o non vuole impegnare tempo e denaro in un percorso lungo come sono in genere quelli accademici. Quelli che seguono sono, così, alcuni consigli utili per trovare lavoro subito dopo il diploma.

Come trovare lavoro subito dopo il diploma: consigli pratici

Molti diplomi abilitano alla professione e, cioè, sono da considerare a tutti gli effetti titoli validi per cominciare a lavorare nel settore in questione, che sia quello della contabilità o dell’informatica. Raramente, però, le sole conoscenze scolastiche bastano perché il proprio profilo professionale risulti competitivo e attraente agli occhi di eventuali recruiter. Il consiglio è, così, di seguire dei corsi professionali post diploma per approfondire le proprie conoscenze e acquisire quelle competenze tecniche molto richieste dalle aziende e indispensabili per trovare lavoro subito dopo il diploma.

Altro consiglio utile per riuscire a immettersi prima sul mercato del lavoro è svolgere uno stage, un tirocinio, un apprendistato. Anche se non obbligatorie, queste esperienze in azienda sono un’occasione senza pari per capire meglio le dinamiche specifiche del proprio settore e in cosa consiste e come si fa davvero il proprio lavoro. Una cosa del resto è aver studiato nella teoria come si realizzano bilanci e piani finanziari di un’impresa e un’altra, completamente diversa, è toccare con mano come vengono stilati dal reparto contabile di un’azienda. Molte aziende, per altro, tendono inserire in organico chi ha svolto periodi di stage o tirocinio al loro interno per ragioni di convenienza economica, essendo una risorsa su cui hanno già investito in formazione.

Anche un’esperienza all’estero può essere utile per cominciare a lavorare subito dopo il diploma. Il classico anno sabatico che molti si concedono dopo la maturità può essere trasformato in un’occasione per viaggiare e scoprire nuove realtà anche lavorative. Parrucchieri e make-up artist hanno, anche in paesi non molto lontani dall’Italia come l’Inghilterra, prospettive e pattern di carriera molto diversi da quelli a cui siamo abituati ed è questo solo uno dei numerosi esempi che si potrebbero fare. Prima di andare all’estero, per non rischiare di sprecare opportunità lavorative interessanti a causa dei problemi con la lingua, il consiglio è di seguire almeno un corso di inglese (meglio sarebbe un corso della lingua parlata nel paese di destinazione).

Più in generale cercare di informarsi e restare aggiornati sulle dinamiche del mercato del lavoro può essere utile per trovare lavoro subito dopo il diploma. Sapere quali sono le figure professionali più di tendenza o più richieste del momento aiuta, infatti, a fare scelte più consapevoli riguardo alla propria carriera e a indirizzarla su campi che non sono in crisi e in cui c’è più fermento. Piattaforme come LinkedIn, forum e testate specializzate sui temi del lavoro possono essere un buon modo per restare informati e soprattutto per confrontarsi con altri professionisti del proprio campo, anche più grandi e che si trovano più in là nel percorso professionale. In alternativa ci si può rivolgere a centri e agenzie per l’impiego nella speranza di trovare lavoro subito dopo il diploma.