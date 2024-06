Quale Apple Watch acquistare e quando utilizzarlo

Apple sa bene quanto sia importante andare incontro alle esigenze dei propri consumatori che si rivelano grandi appassionati di tecnologia. Chi passa alla suite iOS difficilmente torna indietro: questo perché la gamma di accessori che si collegano ad iPhone e Mac è talmente ampia che riesce a soddisfare i consumatori, persino quelli più esigenti.

Tra le proposte top che non possono mancare nella collezione di accessori tech dei fan iOS è l’Apple Watch: tanti i modelli che vengono rinnovati periodicamente… quindi quale scegliere? Quali aspetti considerare?

Il prezzo

Uno degli elementi che guida il consumatore all’acquisto è sicuramente il costo. Affidandosi a portali autorevoli e verticalizzati sulla tecnologia come MediaWorld si possono trovare offerte competitive su Apple Watch spaziando tra i più recenti e altri precedenti ma comunque performanti.

Le dimensioni

Non parliamo solamente delle misure del quadrante e della cassa che vengono solitamente valutate nella scelta di un orologio ma anche del peso e di altre caratteristiche. Si parte da circa 40 mm con la linea Apple Watch SE per arrivare ai 49 mm degli Ultra in titanio. Il peso va di pari passo, partendo da circa 26 grammi per i modelli basic arrivando a circa 61,3.

Il design

Trattandosi di un accessorio moda che viene indossato, non vanno valutate solo le caratteristiche tecnologiche ma ovviamente anche quelle legate all’estetica. La gamma di colori è vastissima e grazie alla possibilità di acquistare a parte i cinturini, ognuno potrà trovare quello più adatto a sé. Per quanto riguarda i materiali del corpo tech, si nota come vengono alternate soluzioni come l’alluminio, il vetro, il cristallo di zaffiro e il titanio con conseguenti variazioni di prezzo, resistenza e performance.

Quali modelli scegliere?

Esistono diverse proposte in campo Apple Watch, ciascuna con vantaggi e svantaggi, vediamone insieme 3 da prendere in considerazione:

Ultra . È considerato a tutti gli effetti la proposta top di gamma. Oltre al cinturino di design pensato per andare incontro a diverse attività sportive outdoor, dispone di una bussola, un pulsante “azione” che lavora con sistema multifunzione e una batteria in grado di durare fino a 36 ore;

. È considerato a tutti gli effetti la proposta top di gamma. Oltre al cinturino di design pensato per andare incontro a diverse attività sportive outdoor, dispone di una bussola, un pulsante “azione” che lavora con sistema multifunzione e una batteria in grado di durare fino a 36 ore; Serie 9 . È una novità e ha già conquistato gli sportivi e non solo. Ha un processore più potente rispetto all’S8, migliora nella luminosità e può essere usato con una sola mano. Oltre alle statistiche sportive, è in grado di dare dati importanti sulla salute;

. È una novità e ha già conquistato gli sportivi e non solo. Ha un processore più potente rispetto all’S8, migliora nella luminosità e può essere usato con una sola mano. Oltre alle statistiche sportive, è in grado di dare dati importanti sulla salute; SE. Viene definito come la proposta entry level ma è un modello di seconda generazione. È perfetto per chi ha già avuto tra le mani un Serie 4 e vuole performance più attuali. Ha un chip S8 e si distingue per essere resistente all’acqua. Plus, ha un rilevamento cadute e un sistema SOS utilissimo per chi pratica sport outdoor o cerca un supporto in più in caso di incidenti stradali.

Il successo di Apple Watch

Persino i fan Apple più sfegatati all’inizio si sono chiesti quanto fosse davvero utile e perché convenisse investire in un orologio smart ma le funzionalità fornite dall’azienda si rivelano così tante che i campi di utilizzo risultano incredibilmente numerosi, andando ben oltre la sola attività sportiva.

Non si tratta di un semplice orologio: dà modo di gestire chiamate, messaggi, e-mail e notifiche senza dover prendere in mano il proprio smartphone. A portata di clic anche l’utilizzo di playlist musicali e l’assistente vocale Siri.

Prezioso alleato per chi pratica fitness o attività outdoor, dispone di tantissime app per migliorare la propria experience. La capacità di integrarsi rapidamente con tutto l’ecosistema Apple e il design danno poi una marcia in più.