Sister Act esiste davvero? Curiosità sulla suora interpretata da Whoopi Goldberg

Un premio Oscar, due Golden Globe e tantissimi altri premi, oltre ad innumerevoli elogi per le sue interpretazioni in 40 anni di carriera cinematografica e televisiva.

Whoopi Goldberg è senza dubbio una delle attrici più amate in tutto il mondo, capace di interpretare ruoli diversi riuscendo sempre a coinvolgere ed emozionare il pubblico. E’ tra le poche celebrità ad essersi aggiudicata l’EGOT, ovvero i quattro premi principali dell’intrattenimento USA (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award). Whoopi Goldberg, che ha compiuto 67 anni lo scorso 13 novembre, è famosa soprattutto per il ruolo di Oda-Mae Brown, l’esilarante sensitiva di Ghost – Fantasma (1990): proprio grazie a quella straordinaria interpretazione la Goldberg ha ottenuto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista.

Un successo che ha avuto anche un’enorme significato nella storia del cinema, dato che la Goldberg è stata la seconda afroamericana a vincere la statuetta dopo Hattie McDaniel (che lo ottenne con il ruolo di Mami in Via col Vento, nel 1939).

Ma quali sono gli altri film in cui è protagonista Whoopi Goldberg? Prima ancora di Ghost l’attrice aveva ricevuto gli elogi del pubblico per il ruolo di Celie Harris nel film Il colore viola, grazie al quale ottenne la sua prima candidatura agli Oscar.

Whoopi Goldberg e il trionfo in Sister Act: la storia che ispirò il film

Ma il volto di Whoopi Goldberg viene associato soprattutto a Deloris Van Cartier, alias Suor Maria Claretta: stiamo parlando proprio di Sister Act, il film in cui l’attrice veste i panni della finta religiosa che si rifugia in convento per sfuggire al suo amante, Vince LaRocca, dopo aver assistito all’omicidio del suo autista.

Il successo del primo film, Sister Act – Una svitata in abito da suora (1992), ha portato ad un sequel, Sister Act 2 – Più svitata che mai, uscito nel 1993. Per tutti questi anni si è parlato di un possibile terzo capitolo, che è stato effettivamente annunciato a dicembre 2018 per Disney+. Tuttavia, ancora oggi non si conoscono dettagli sulla trama e sulla data d’uscita.

Ma il regista Emile Ardolino si è ispirato ad una storia vera per realizzare il primo film di Sister Act? Effettivamente sì, ed è un dettaglio che conoscono in pochi. Pare che l’autore della celebre commedia abbia preso spunto dalla storia di una suora, Madre Dolores Hart, che ha avuto la possibilità di baciare nientemeno che Elvis Presley.

Madre Dolores Hart, prima di intraprendere la strada religiosa, aveva infatti recitato in alcuni film. Tuttavia, all’età di 24 anni decise di consacrare la sua vita a Dio, scegliendo di andare in convento e farsi suora.

Pare che nel corso della sua breve carriera cinematografica la futura suora ebbe modo di incrociare diverse personalità famose, tra cui proprio Elvis Presley. Dolores Hart divenne così la prima attrice a dare un bacio cinematografico al “re del rock” nel film Amami teneramente.

Dolores Hart, oggi 84enne, è priora del monastero benedettino Regina Laudis a Betlehem, piccolo comune del Connecticut, negli USA.