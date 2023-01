L’apparizione di Ylenia Carrisi: “Datelo a mia sorella” | Follower sotto shock

L’assurdo racconto della oramai nota tiktoker ha lasciato i suoi follower senza parole, riaprendo una ferita non indifferente proprio nei giorni della sua sparizione

Un racconto a dir poco incredibile e bizzarro quello di Rita De Crescenzo.

La tiktoker napoletana, diventata nota per i suoi video, condivide spesso contenuti quotidiani con i suoi follower, ai quali anche in diretta racconta tantissimi aspetti della sua vita privata.

In uno degli ultimi video realizzati al ritorno dalle vacanze invernali a Roccaraso, la De Crescenzo ha condiviso con i suoi follower un racconto decisamente… da brivido.

L’apparizione di Ylenia Carrisi: “Datelo a mia sorella”

Rita De Crescenzo, come anticipato, ha rivelato ai suoi follower di aver fatto un sogno incredibile, a dir poco da brivido, e che riguarda un’altra famiglia del mondo dello spettacolo: quella di Al Bano Carrisi e Romina Power.

Un sogno che, per altro, arriva proprio in un periodo dell’anno particolare.

La tikotker partenopea nel video condiviso ha esordito così: “Ho fatto un sogno. Ve lo giuro davanti a Dio e sul cuore di mio figlio Kekko. Io ho sentito di notte bussare alla finestra, avevo paura di aprire e chiedevo chi sei? Io sono la figlia di Al Bano, diceva questa signora che io non conosco. Devi dire a mamma che ho un giubbino nero nell’armadio con un disegno arancione e glielo deve dare a mia sorella. Io le dicevo che non la conosco e non conosco sua mamma. Lei diceva che era la figlia di Albano, il cantante famoso. E come glielo dico a tuo padre? Io non la conosco nemmeno a questa ragazza, fatemela vedere, fatemi vedere se è quella che ho visto. Lei nel sogno stava male proprio, lei insisteva su questo giubbino. Non so se vuol dire qualcosa”.

Ylenia Carrisi è scomparsa il 6 gennaio del 1994. Il suo corpo non venne mai ritrovato, e prima si scomparire lasciò tutti i suoi oggetti nell’albergo dove soggiornava.

La vicenda scosse l’Italia intera e fu la goccia che fece traboccare il vaso portando alla rottura definitiva fra l’amatissima coppia Romina e Al Bano.

Ancora c’è chi spera che possa essere ancora viva e che un giorno si ripresenterà.

I follower, dal canto loro, hanno dato indicazioni a Rita su chi fosse la figlia di Al Bano e la vicenda legata alla sua vita, e in molti altri le hanno suggerito di mettersi in contatto con la famiglia attraverso Nicolò de Le Iene per poter spiegare nel dettaglio alla famiglia quello che ha sognato.

Ciò che lascia basiti di questa vicenda non è solo il racconto ma, come anticipato, il periodo in cui è avvenuto.

Proprio fra qualche giorno, infatti, ricorre l’anniversario della scomparsa di Ylenia, una data che Romina e Al Bano non potranno mai dimenticare.