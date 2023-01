Ballando con le Stelle, la Lucarelli davvero al capolinea? | Circola il nome della sostituta

L’edizione 2022 di Ballando con le Stelle si è conclusa il 23 dicembre scorso con il trionfo di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Un successo, quello della giornalista e del ballerino napoletano, che non era stato pronosticato alla vigilia, dato che i rumors davano per probabile vincente la coppia composta da Ema Stokholma e Angelo Madonia. Al di là dell’esito finale, anche stavolta il dancing show condotto da Milly Carlucci ha ottenuto un grande riscontro nel pubblico. I telespettatori hanno apprezzato molto il format proposto dalla conduttrice, nonostante alcuni incidenti di percorso che hanno creato qualche imbarazzo alla produzione.

Basti pensare alla squalifica di Enrico Montesano, mandato via da Ballando con le Stelle per aver indossato una maglietta inneggiante alla Decima Mas – la formazione militare che si schierò con i nazisti e si distinse per particolare ferocia contro i partigiani, ndr – durante le prove di ballo.

Ballando con le Stelle, Sara Di Vaira al posto di Selvaggia Lucarelli?

Ma durante il programma ci sono state spesso scintille, specialmente tra la giurata Selvaggia Lucarelli e i concorrenti in gara. I fan di Ballando con le Stelle ricorderanno di certo il “tr**a” pronunciato in diretta da Iva Zanicchi (che successivamente si è scusata, ndr) e rivolto proprio alla giornalista.

Il carattere a dir poco forte di Selvaggia Lucarelli, che la porta a scontrarsi spesso con i partecipanti al dancing show, sta facendo ragionare anche la stessa produzione del programma, che potrebbe anche decidere di puntare su altri nomi per la prossima edizione.

Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi, la posizione di Selvaggia Lucarelli come giurata di Ballando con le Stelle sarebbe tutt’altro che salda, tanto che in Rai starebbero già pensando ad una possibile sostituta.

Secondo i rumors riportati da Dandolo, infatti, pare che Sara Di Vaira stia scalpitando per prendere il posto della Lucarelli. Avrebbe dovuto già sostituirla dopo la morte della madre della giornalista, ma alla fine Selvaggia Lucarelli ha deciso di continuare a sedere sulla poltrona di giurata del dancing show.

Milly Carlucci “sponsor” di Sara Di Vaira

Sempre stando a quanto affermato da Alberto Dandolo, Sara Di Vaira può contare anche su un enorme endorsement: la conduttrice di Ballando, Milly Carlucci, la stima molto e potrebbe aiutarla a realizzare il suo sogno.

D’altronde, è stata la stessa Lucarelli ad ammettere di voler riflettere sul suo ruolo in Ballando con le Stelle, specialmente dopo l’ultima stagione abbastanza travagliata.

Finora la giornalista non ha ancora specificato nel concreto cosa vorrà fare da qui in avanti, ma in tanti hanno visto in quei dubbi la possibilità che la Lucarelli possa davvero farsi da parte e lasciare dopo diversi anni la poltrona di giurata nel programma Rai. La sostituta già c’è…