Sgarbo a Lady Diana, le stanno vendendo la cosa più preziosa | Non c’è pace per la principessa

Il 2023 è il primo anno che comincia senza la regina Elisabetta II, venuta a mancare lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni.

L’addio alla sovrana, oltre a commuovere tutti i sudditi britannici e anche il resto del mondo, ha riavvicinato anche Harry e Meghan a Buckingham Palace. I fan della Corona britannica hanno apprezzato molto le foto che ritraggono i Sussex assieme a William e Kate, così come la camminata dei due fratelli dietro il feretro della regina, proprio come avvenuto nel 1997 con l’amata madre, Lady Diana. Tuttavia chi immaginava una ricomposizione della frattura tra la Famiglia Reale e la coppia che ha rinunciato ai titoli reali nel 2020 per volare in California resterà deluso.

Durante l’ormai celebre docu-serie, Meghan e Harry hanno continuato a lanciare accuse nei confronti della Royal Family e sembra che anche nel libro autobiografico del Duca di Sussex, in uscita il 10 gennaio, siano contenute molte critiche ai membri reali.

Harry, nel suo volume intitolato Spare (Il minore, ndr), rivela addirittura di essere stato aggredito e scaraventato a terra dal fratello, che non ha mai sopportato Meghan definendola spesso “scortese” e “urticante”.

In vendita il gioiello amato da Lady Diana: tutto sulla croce Attallah

Di certo Lady Diana, madre di Harry e William, non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno il rapporto tra i suoi due figli sarebbe stato così compromesso.

In queste ore il nome dell’amatissima principessa, scomparsa il 31 agosto 1997 in seguito ad un terribile incidente d’auto a Parigi, è tornato ad occupare le colonne dei tabloid britannici.

Il motivo è la messa in vendita di uno dei gioielli più cari a Diana, che pareva scomparso in tutti questi anni. Stiamo parlando della croce Attallah, praticamente sparita per 35 anni e ora diventata uno dei pezzi pregiati del catalogo Royal and Noble nell’asta che si terrà dal 6 al 18 gennaio da Sotheby’s, a Londra.

Il pendente in oro, argento, ametiste e diamanti è un gioiello dallo straordinario fascino, non a caso uno dei preferiti della principessa Diana. Il gioiello apparteneva in realtà a Naim Attallah, un famoso gioielliere londinese, ex amministratore delegato di Asprey & Garrard.

Ramsay Attallah, attuale proprietario della croce Attallah, ha sottolineato la grande amicizia tra la principessa Diana e suo padre: “Ricordo che lei veniva spesso a trovarlo nello storico negozio Garrard di Regent Street, dove si trovava il suo ufficio, e in diverse occasioni gli chiedeva in prestito il ciondolo: le piaceva molto”.

Il rapporto di Diana con Garrard comincia già nel 1981, quando la principessa scelse l’anello di fidanzamento. Anche dopo il divorzio con Carlo la principessa continuò ad indossare i gioielli di Garrard in molte occasioni.

Stando a quanto riportato dai vari siti britannici, la stima di partenza per la croce Attallah oscilla tra le 80.000 e le 120.000 sterline (tra i 90.000 e i 135.000 euro).