Abbigliamento da casa: i must have per un look comodo e raffinato

Curare il proprio aspetto ed il proprio look è importante, non tanto per fare una buona impressione sulle altre persone quanto piuttosto per sentirsi bene con sé stessi. È per questa ragione che non si dovrebbe mai sottovalutare l’outfit che si sceglie anche quando si rimane in casa. All’interno delle mura domestiche si tende infatti, spesso e volentieri, ad indossare qualcosa di vecchio, che anziché valorizzare il proprio look conferisce un aspetto sciatto e trascurato. Si tratta di un errore che non dovrebbe mai essere commesso, perché si ripercuote sul nostro stato d’animo e sul nostro benessere generale.

Come scegliere allora l’abbigliamento giusto per stare in casa? Ecco i capi must have per un look comodo ma al tempo stesso raffinato.

# Vestaglia elegante

La vestaglia non dovrebbe mai mancare quando si parla di abbigliamento da casa di una donna, perché si tratta di capo decisamente versatile, che permette di sfoggiare una certa eleganza in qualsiasi momento: prima di andare a letto, appena sveglie, ma anche durante la giornata. Nella collezione di abbigliamento da casa elegante di Ferò è possibile trovare vestaglie davvero bellissime, molto fini ed eleganti, a prezzi assolutamente accessibili considerando l’alta qualità dei tessuti. Si tratta di un’ottima idea regalo, proprio perché questo è un vero e proprio must have che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di una donna.

# Tuta sportiva

Una bella tuta sportiva è sicuramente utile in casa, perché si tratta del capo comodo per eccellenza. È però importante evitare di indossare la classica tuta ormai consumata e sbiadita, eccessivamente rovinata o macchiata. Molto meglio sceglierne una con la quale si potrebbe tranquillamente uscire anche di casa, proprio per sentirsi bene con sé stessi e non avere problemi nel caso in cui arrivino all’improvviso ospiti!

# Ciabatte eleganti

Per quanto riguarda le calzature, le scarpe in casa sarebbe sempre meglio evitarle per una semplice questione di igiene e pulizia. Ciò non significa però che si debba rinunciare all’eleganza: in commercio infatti esistono ciabatte di tutto rispetto, che si possono indossare senza alcun problema e che non sfigurano affatto. Un esempio, per l’inverno, sono quelle in lana cotta mentre per l’estate si può optare per delle classiche infradito, che non sfigurano mai e sono al tempo stesso comode.

# Pigiama elegante

Un ultimo capo must have è naturalmente il pigiama, che non può mai mancare ma che dovrebbe essere anche in questo caso piuttosto ricercato. Ciò che si indossa quando si va a dormire infatti può fare una grande differenza ed influire persino sul proprio stato d’animo. Sentirsi bene quando ci si corica e quando ci si sveglia al mattino è fondamentale per iniziare al meglio la giornata, dunque anche il pigiama ha la sua importanza. Come per la vestaglia, un ottimo brand rimane Ferò che nel suo catalogo vanta dei bellissimi pigiami sia per uomo che per donna, realizzati con tessuti di prima scelta, raffinati e curati nei minimi dettagli. Il tutto, ad un prezzo accessibile ed onesto.