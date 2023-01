I Paesi europei diventano personaggi cattivi con l’intelligenza artificiale | In cosa si trasforma l’Italia?

Negli ultimi tempi l’intelligenza artificiale ha davvero fatto passi da gigante e l’argomento è senza dubbio uno dei più dibattuti, anche sui social.

In particolare, fanno discutere le tante app basate sull’AI che sono in grado di modificare foto e video, riuscendo a garantire immagini e filmati di alta qualità. Tuttavia l’esplosione dell’intelligenza artificiale solleva inevitabilmente dei dubbi di natura etica: pensiamo ad esempio a cosa può scatenare il deep fake, ovvero la tecnica per la sintesi dell’immagine umana basata sull’intelligenza artificiale. Il deep fake può essere utilizzato anche per ‘far dire’ a determinate persone – magari personaggi famosi, politici e via dicendo – frasi che in realtà non hanno mai detto. Inoltre, il deep fake viene purtroppo utilizzato anche nella pornografia, arrivando a ricattare le vittime estorcendo denaro in cambio della non diffusione dei video.

Fortunatamente l’intelligenza artificiale, nella maggior parte dei casi, viene usata per scopi divertenti e intelligenti. Proprio in queste ore è diventato virale un post sulla famosa piattaforma Reddit in cui sono state pubblicate delle immagini che hanno suscitato grande simpatia tra gli utenti.

I Paesi europei diventano dei ‘cattivi’ grazie all’AI

Qualcuno, infatti, ha utilizzato l’intelligenza artificiale per ‘trasformare’ ogni Paese europeo in un cattivo immaginario.

La Spagna diventa quindi un toro con gli occhi rosso sangue, caratterizzato da un fisico da bodybuilder e con indosso il classico mantello della corrida iberica, con tanto di gioiello sulla fronte (sempre rosso, ovviamente).

Scorrendo le immagini si arriva alla Germania, dove abbiamo un mix tra un guerriero tedesco medievale e un giovane teutonico dei giorni d’oggi con i capelli sparati all’insù, la rasatura laterale e i tatuaggi sul viso.

Veniamo poi alla Finlandia, dove il cattivo appare come un gigantesco albero diabolico, caratterizzato da una maschera che ricorda un po’ quelle storiche del cinema, da Ghostface a Saw.

La Norvegia non poteva non diventare un guerriero vichingo dal capello lungo, la barba interminabile e il fisico d’acciaio; stesso discorso per la Svezia, che somiglia tantissimo a Thor, dio della mitologia norrena. La Francia, invece, si trasforma in una sorta di Napoleone cyborg, con l’iconico copricapo dell’imperatore transalpino e un’arma micidiale a supporto.

L’Italia è un centurione romano assetato di sangue

La Grecia, manco a dirlo, diventa un dio ellenico con un abbigliamento che richiama molto quello di personaggi della mitologia greca.

Infine, l’intelligenza artificiale è riuscita a creare un cattivo anche per l’Italia. Secondo questo esperimento, infatti, il nostro Paese si trasformerebbe in un centurione romano, vera e propria macchina da guerra: nell’immagine compare con scudo e lama, vestito con la classica corazza e l’elmo, con gli addominali ricoperti di sangue e lo sguardo torvo.

Il tutto con un anfiteatro romano alle spalle, che rende il ‘villain’ ancora più scenografico.