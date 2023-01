Amici 22, l’eliminazione di Cricca scatena il web: tutti contro Rudy Zerbi | Le minacce sono gravissime

Il 2023 è appena cominciato e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere tutte le novità che riguarderanno i palinsesti dei vari canali televisivi.

Tuttavia, se da una parte c’è grande attesa per i nuovi show, dall’altra si freme anche per quelli che sono i programmi storici delle varie emittenti, che tornano a fare compagnia anche quest’anno. Tra questi non può certo mancare Amici 22, il talent show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, giunto alla ventiduesima edizione. Nonostante siano passati ormai oltre due decenni dalla prima messa in onda, Amici riesce ancora ad ottenere ascolti elevatissimi, a dimostrazione dell’ottimo lavoro della conduttrice e di tutto il cast.

Nella prima puntata del 2023, andata in onda domenica 8 gennaio, sono accadute davvero molte cose. E’ stata infatti assegnata la prima maglia del serale e ci sono stati alcuni nuovi ingressi; tuttavia, ciò che ha creato maggiori dibattiti – anche sui social – è senza dubbio l’eliminazione di due concorrenti di Amici 22 e in particolare quella di Cricca.

Cricca eliminato, pioggia di critiche per Rudy Zerbi

Il 18enne Giovanni Cricca, proveniente da Riccione, ha visto infatti interrompersi il suo sogno di proseguire il percorso all’interno della scuola di Amici. L’eliminazione non è andata affatto giù ai seguaci del talent show, che stanno riservando molte critiche a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

E’ stato proprio Rudy Zerbi a volere in sfida Cricca, ma stando a quanto affermato dai fan di Amici anche la Cuccarini avrebbe mostrato una certa sufficienza nei confronti del 18enne. Cricca ha avuto la peggio nella sfida con Jore ed è pertanto costretto a lasciare la scuola.

Un’uscita, quella di Cricca, che ha gettato nello sconforto anche molti suoi compagni. Tanti gli abbracci degli allievi di Amici 22 al 18enne, con Maria De Filippi che ha voluto spronarlo a dire quello che pensava in merito.

“Sono andato storto a Rudy, mi ha detto che avevo una maschera, tutte ca*ate per me – ha detto Cricca – L’inedito è andato male, sono successe un po’ di cose andate malino. Non mi aspettavo di uscire”.

Per Rudy Zerbi anche minacce di morte via social

Anche queste dure parole di Cricca hanno inevitabilmente scatenato un polverone social, con i fan che hanno preso di mira soprattutto Rudy Zerbi. Il discografico è stato raggiunto da commenti a dir poco pesanti e addirittura da minacce di morte. E’ stato lo stesso Zerbi a pubblicare le chat dove si possono leggere gli insulti e le minacce.

Come accennato, le critiche hanno colpito duramente anche Lorella Cuccarini, nonostante la showgirl e prof di Amici abbia voluto dedicare un pensiero a Cricca.

“Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca – le parole della Cuccarini – Io ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi. Il tempo darà le risposte”.