GF Vip, panico in casa: vetro dapertutto e urla | Cos’è successo?

I responsabili sono stati ampiamente rimproverati per aver calcato troppo la mano durante la notte e cacciati dalla stanza

Momenti di panico al GF Vip per il concorrente Alberto De Pisis.

A procurargli un grande spavento durante la notte sono stati Luca Onestini e Oriana Marzoli.

I due gieffini hanno stretto un legame profondo di amicizia e complicità, che li spinge a non perdere occasione per divertirsi.

Ed è proprio per divertimento che i due hanno architettato uno scherzo malefico che sembra non essere stato molto apprezzato, anzi.

GF Vip, notte di terrore per Alberto De Pisis: cosa è successo

Come anticipato il destinatario del malefico scherzo è stata Alberto De Pisis.

Il gieffino è caduto vittima di un agguato notturno ordito ai suoi danni da Oriana e Luca, che sono stati poi immediatamente sgridati.

Ma cosa hanno combinato i due?

Il vippone è stato oggetto di uno scherzo notturno organizzato dai due coinquilini che hanno iniziato a rincorrersi nella notte con i bicchieri di vetro in mano.

Alberto, spaventato fortemente dal rumore e svegliatosi di soprassalto, li ha intimati di uscire immediatamente dalla stanza.

Ed è in quel preciso momento che, uscendo dalla stanza, Oriana è inciampata facendo cadere un altro bicchiere di vetro che si trovava sul comodino di Alberto.

E da lì il caos.

Il gieffino, terrorizzato dall’idea di tagliarsi con i vetri rotti, ha dato di matto, scagliandosi contro i due coinquilini e intimandoli di non giocare mai più con il vetro:

“No, no, no, non nel mio letto! Voi non state bene. A parte che ci si taglia con i bicchieri di vetro. Io non so voi da dove venite, ma con queste cose non si gioca. Da che pianeta venite?”, si legge sul sito Biccy.

“Andatevene da qui. Amore sei pazza, sai che se tagli una parte della gamba muori subito, potevo morire. – ha incalzato ancora Alberto De Pisis– Se ti tagli una parte con un vetro muori. Io alla vita ci tengo se permetti tesoro. Cosa succede? Punto numero uno stavo dormento, secondo non vieni qui a fare questo caos perché io già mi vedevo con la gamba sfregiata. Qui si poteva ferire qualcuno. Fai fuori alla luce queste cose non qui. Qui mi sento già conficcato in faccia il vetro”.

luca e oriana sono riusciti perfino a far sclerare alberto per piacere il ridere che mi sto facendo con il principino è incazzato nero #gfvip pic.twitter.com/Fl10WhgpFM — BagnoTrash (@bagnotrash) January 9, 2023

Il gieffino ha continuato ad andare su tutte le furie, intimando Luca e Oriana di andare a fare queste cose in camera loro e che per colpa di questa cosa non avrebbe più dormito:

“A me questi scherzi e giochi non piacciono! Ma poi con un flute di vetro! Adesso io non dormo per quattro ore! Siete pazzi a fare queste cose. Volete fare queste robaccia? Fatela in camera vostra e non qui?! Mi sento tagliato non so perché. Potevo squarciarmi la gamba con un vetro nel letto. Voi non ci pensate a queste cose”.

La clip sarà sicuramente trasmessa durante la diretta, dove si tratterà anche il tema del rapporto fra Nikita e Luca.

Fra i due recentemente, dopo la delusione d’amore della gieffina, c’è stata fortissima ostilità, al punto che un altro gieffino, Attilio, sta tentando il possibile per far scattare il ritorno di fiamma.

Ci riuscirà?