Nostalgia 90, ricordate il tallone da killer? Un momento cult della Gialappa’s

È arrivato un nuovo anno e la speranza è che possa portare qualche novità positiva per tutti, dato l’ultimo periodo tutt’altro che semplice.

Tra la pandemia di Covid-19, la guerra in Ucraina, il timore per un conflitto nucleare, l’inflazione galoppante e le conseguenze del cambiamento climatico la fiducia per il futuro sta venendo meno e forse è anche per questo che in molti ripensano al passato e ad un periodo in cui tutto sembrava più sereno e tranquillo. In particolare, sono tanti ad avere nostalgia degli anni ’90, un decennio che viene ricordato per alcuni programmi televisivi “cult” – il Festivalbar, ad esempio, ma anche Karaoke di Fiorello, Giochi Senza Frontiere e molti altri ancora – e per le pubblicità in onda sui vari canali, ricordate ancora oggi a distanza di oltre due decenni.

E poi i cartoni animati, le trasmissioni calcistiche di una volta, le sit-com (I Robinson, La Tata, Otto sotto un tetto, ecc), i quiz show come La Ruota della Fortuna e Ok il prezzo è giusto e tanto altro ancora.

Tra i tanti programmi che vengono spesso ricordati con nostalgia non possono ovviamente mancare quelli con protagonista la Gialappa’s Band: oltre a Mai Dire Gol, i telespettatori amerebbero molto rivedere Mai Dire Grande Fratello per poter tornare a sorridere e passare un paio d’ore spensierate.

“Il mio tallone da killer?”, il video esilarante delle selezioni del GF

Tra i cavalli di battaglia di Mai Dire Grande Fratello, i fan ricordano soprattutto le selezioni per il celebre reality che si affacciava proprio in quel periodo in Italia. Alcune di queste, infatti, sono passate alla storia per le risposte esilaranti date dai vari candidati a diventare “gieffini”.

Fortunatamente molti di questi video sono su YouTube, pertanto ognuno può andare a rivederli e scoppiare a ridere esattamente come allora.

Tra i più gettonati, ancora oggi, c’è il filmato di un giovane che si presenta alle selezioni del Grande Fratello e commette una gaffe storica. Il candidato, infatti, non comprende bene la domanda e si lascia andare ad una risposta che a distanza di oltre 20 anni è ancora esilarante.

“Dicci un pregio, una cosa bella di te”, chiede il selezionatore al giovane. Dopo aver tentennato per qualche secondo, il ragazzo risponde di essere “simpatico e scherzoso”, aggiungendo poi di essere “accollativo”.

Ma il meglio deve ancora venire. Nel momento in cui il selezionatore chiede al candidato quale fosse il suo “tallone d’Achille”, il giovane replica in questo modo: “Il mio tallone da killer? Abbordare le ragazze”.

“Anche nel 2021 sembra ieri”, scrive tra i commenti un utente di YouTube che ha evidentemente visto il filmato un paio d’anni fa, mentre un altro ringrazia l’algoritmo della piattaforma di contenuti in streaming per averlo condotto fino a questo video e avergli permesso di riaprire un cassetto della memoria.