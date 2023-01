Antonella Clerici, gelo in studio a È sempre mezzogiorno: l’attacco in diretta imbarazza tutti

Il botta e risposta in studio ha fatto calare il gelo fra i telespettatori, con una Antonella Clerici che non le manda certo a dire

Nuovo anno ma stesso format per la trasmissione ‘E’ sempre mezzogiorno’, capitanata dall’instancabile Antonella Clerici che, a distanza di anni, continua ad essere amatissima dal pubblico.

Il 2023, però, sembra iniziare con il botto per il programma e per la sua conduttrice, che non è riuscita a contenere la sua spontaneità facendo un’esternazione che ha fatto calare il gelo in studio.

Protagonista della vicenda, oltre alla Clerici, uno degli chef della trasmissione: Ivano Ricchebono.

Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Antonella Clerici, gelo in studio a ‘E’ sempre mezzogiorno’: l’attacco in diretta imbarazza tutti

Come è noto a chi segue in modo costante il programma, Antonella viene apprezzata dal pubblico proprio per la sua semplicità e spontaneità, ma spesso combina qualche pasticcio.

Anche ai fornelli è capitato di aver fatto qualche piccolo danno, e sebbene piaccia molto al pubblico che si identifica nella sua sincerità, questo aspetto non sembra piacere particolarmente agli chef del programma che, per forza di cose, devono essere sempre molto precisi nelle preparazioni.

Ed è proprio questo il tema di un battibecco nato con lo chef Ivano Ricchebono.

Quest’ultimo, proprio consapevole dei pasticci che combina la conduttrice, preferisce sempre tenerla lontana dai fornelli, sebbene ogni tanto cerchi di accontentarla.

Come nell’ultima puntata, nella quale le ha chiesto di frullare alcuni ingredienti per la preparazione.

Lo chef, però, alla fine non ha utilizzato il frullato realizzato dalla Clerici che, in tutta risposta, è andata su tutte le furie, lanciando un’accusa pesantissima contro il cuoco.

Dapprima si è innervosita dicendo: “Quindi io ho frullato inutilmente”, dando vita a un botta e risposta nella quale ha esordito con un’esternazione che ha fatto calare realmente il gelo in studio:

“Vorrei far notare che Ivano è un po’ maschilista perché quando è il suo amico Alfio non gli dice niente, quando ci sono io mi rimprovera sempre”.

Secondo la conduttrice Alfio l’ultima volta aveva lasciato parecchi grumi nella preparazione della besciamella ma, nonostante ciò, non aveva incontrato l’ira di Chef Ivano, che non gli aveva detto nulla.

Un trattamento iniquo, dunque, che avrebbe suscitato l’ira di Antonella che non le ha certo mandate a dire, esternando il suo pensiero persino in diretta davanti a tutti i telespettatori.

“È da quando abbiamo iniziato a fare questa trasmissione che frulli inutilmente”, ha risposto lo chef, che aveva anche fatto un’esternazione dichiarando che la figlia poteva anche stare a casa tanto lui sa fare tutto perfettamente.

Un’insieme di considerazioni poco eleganti, dunque, a cui la Clerici ha voluto rispondere per le rime.

Lo chef, però, non sembra essere stato particolarmente toccato dal commento. Anzi. Ha continuato a cucinare ignorando la Clerici.

Che dietro le quinte si siano detti qualcos’altro?