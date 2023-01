GF Vip, infiamma una notte di passione fra due vipponi | Gli ex ormai alle spalle?

I due gieffini, al termine della puntata, sono andati a dormire insieme, e dai rumori udibili da sotto le coperte di sarebbero scambiati un bacio. Eppure sino a poco tempo fa entrambi…

Momenti di passione al termine della puntata di ieri sera lunedì 9 gennaio del Grande Fratello Vip.

Un anno nuovo che inizia, potremmo dire, con il botto per due gieffini, che dopo mesi passati a rincorrersi, fra un avvicinarsi ed un allontanarsi altalenante che, alla fine, ha fatto scattare qualcosa.

Le clip in circolo su Twitter, infatti, non lasciano dubbi in tal senso: sebbene si fossero nascosti sotto le coperte, alcuni “rumori” hanno fatto ben intendere cosa sia accaduto fra i due.

I concorrenti si sono dunque lasciati gli ex flirt e amori alle spalle?

GF Vip, infiamma una notte di passione fra due vipponi

I vipponi in questione sono Oriana Marzoli e Daniele Del Moro che, dopo la puntata del lunedì sera, hanno iniziato un lungo confronto.

Dopo essere stati prima in camera e poi in veranda, i due gieffini si sono appartati a letto insieme confrontandosi su quanto accaduto in puntata:

“Io so che dentro sei una bella persona” ha esordito Daniele -. “Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso. […] Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso“.

Daniele a Oriana: -“Mostrati anche per quello che sei, mostrati per la persona bella che penso che tu sia” Darling è un cuoricino di panna 🥹 🤍#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/yFpWQeN6Y6 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 10, 2023

Dopo aver chiacchierato le luci della casa del GF si sono spente, e i due concorrenti si sono rifugiati a letto continuando a parlare per molto tempo a voce bassa.

Poi il rimprovero di Gioele De Donà, che ha fatto sì che i due si nascondessero sotto le coperte, ed è in quel momento che sarebbe scattata la passione.

“Tu lo sai che io ci tengo. […] E tu mi adori, lo so e lo sento, si lo percepisco, lo sento, certo che lo sento“, ha detto Oriana a Daniele, ed è in quel momento che fra i due sarebbe scattato un bacio.

Su Twitter gli utenti sono andati in visibilio, e sono in molti a sostenere un ipotetico rapporto fra i due.

Che non è detto, tuttavia, nasca.

Oriana, infatti, è ormai estremamente distante da Antonino, attualmente fuori dalla casa del GF per problemi di salute, e non è certo passato inosservato il due di picche ricevuto da Luca Onestini.

I due hanno flirtato per un po’ di tempo, fino a quando Onestini in confessionale ha deciso di fare un passo indietro, sottolineando il fatto di non aver mai pensato alla gieffina come a una possibile fidanzata.

Un colpo duro da mandare giuro per la Marzoli, che tuttavia sembra aver trovato serenità fra le braccia di Daniele.

Lui, dal canto suo, poco tempo fa aveva fatto una confessione non indifferente, ammettendo di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata.

L’ex partecipante di Uomini e Donne, in un momento di confessioni con Wilma Goich ha rivelato di non aver baciato nessuna ragazza negli ultimi quattro anni e di non riuscire più a provare sentimenti all’inizio delle relazioni che ha provato ad instaurare.

L’ex fidanzata di quattro anni fa a cui fa riferimento potrebbe essere, con ogni probabilità, Martina Nasoni, alla quale ha per altro fatto una dedica.

“Io la mia ex di quattro anni fa la amo ancora. Io ci metto tanto ad amare, anche un anno e mezzo. Prima di dire ti amo a una ragazza passa troppo tempo. Però poi quando amo non passa mai. Ed è per questo che amo ancora la mia ex, è un amore diverso ok, ma la amo”, aveva ammesso il gieffino.

Che la bella Oriana riesca a farlo sentire nuovamente vivo in amore?