“Una bella botta di pubblicità”: clamorosa provocazione di Al Bano contro una cantante di Sanremo

Il cantante di Cellino San Marco, invitato a Sanremo come super ospite, non le manda a dire su un’altra artista che prenderà parte alla kermesse musicale e finita al centro di grosse polemiche

Non le manda di certo a dire Al Bano Carrisi, che in vista della sua partecipazione a Sanremo si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Il cantante pugliese, noto per la sua proverbiale spontaneità, ha voluto commentare una vicenda riguardante una delle concorrenti di Sanremo, a cui, come è noto da pochi giorni, prenderà parte come super ospite.

La kermesse musicale, che anche quest’anno vede la direzione artistica di Amadeus, si prepara a prendere il via, come sempre, non senza polemiche.

Ad essere finita nel bel mezzo della bufera mediatica questa volta è stata Madame, giovanissima artista molto apprezzata dalle nuove generazioni.

La cantante, come è noto, è finita al centro di un’indagine riguardante la falsificazione del green pass.

Un’indagine che avrebbe potuto compromettere la sua partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, sebbene come chiarito da Amadeus così non sarà.

Fra i vip che stanno esprimendo la propria opinione non è di certo passato indifferente Al Bano, che ha lanciato una frecciatina avvelenata all’artista.

Sanremo, il commento al vetriolo di Al Bano

Il cantante pugliese ha voluto commentare la vicenda esprimendo con totale sincerità il suo parere.

Secondo lui, infatti, la vicenda di Madame e del Green Pass è “una bella botta di pubblicità per lei.”

A detta del cantante pugliese, dunque, la vicenda della giovane artista andrebbe tutta a suo favore in termini di notorietà.

Al Bano ha poi aggiunto: “L’importante è che porti una bella canzone perché in quella manifestazione la canzone è la cosa più importante, e conta più del personaggio”.

Madame rompe il silenzio sull’indagine, ma risponderà a tono?

Dalla cantante non sono arrivate ancora risposte in merito, ma sono in tanti a chiedersi se deciderà di fare il punto sulle frecciatine ricevute da Al Bano.

Intanto il direttore artistico ha fatto sapere in modo ufficiale che la partecipazione di Madame alle 73esima edizione della kermesse non è a rischio.

Ai microfoni di RTL 102.5 rivelò: “In questo momento dare un giudizio con ancora il panettone in bocca su una cosa così seria, mi sembra al contrario poco serio”, aveva chiarito, per poi aggiungere: “C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi, Madame è in gara a Sanremo, poi vedremo cosa accadrà da qui al festival. Sarebbe un vero peccato per il pubblico non ascoltare il suo brano”.

Da parte sua la cantante ha optato per un lungo silenzio, poi rotto con un post sui social che è stato in seguito eliminato e nel quale si era giustificata dichiarando di essere cresciuta in una famiglia che, “per vari motivi, ha iniziato a dubitare dei medici e della medicina tradizionale”.

Madame ha poi aggiunto di aver fatto il vaccino anti Covid, pur non avendo altri tipi di vaccini, quelli cosiddetti “essenziali”.

Il punto, però, è un altro.

Poco importa, di fatto, se Madame abbia fatto i vaccini o meno. Il punto è se la cantante abbia sfruttato la sua posizione di influenza per ottenere ed esibire un Green Pass falso.

La sua dottoressa, Daniela Grillone, è attualmente indagata per falso ideologico ed ha confessato agli inquirenti, come riportato da Open, come è nata la “fabbrica delle vaccinazioni fasulle”.

“I pazienti si presentavano in studio e il vaccino veniva gettato da me nel water”, ha spiegato il medico, chiarendo il meccanismo delle finte vaccinazioni dei suoi pazienti che ha riguardo anche Madame a la tennista Camila Giorgi, finita anche lei nel cuore delle polemiche.