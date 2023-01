“Una bellezza che non voglio dimenticare”: Giovanni Allevi e il tumore | Un messaggio da brividi

Il cantante si trova ricoverato presso l’Istituto Nazionale dei Tumori della città di Milano, da dove ha voluto lanciare un messaggio di speranza che ha commosso profondamente tutti i fan

Un messaggio profondo, toccante e caratterizzato da quella stessa bellezza che l’artista ha voluto mettere in mostra quello di Giovanni Allevi, che dai social lancia un grido di speranza che colpisce dritto al cuore dei suoi numerosi fan.

Un messaggio di speranza in un momento estremamente difficile per l’artista, che lo scorso giugno aveva annunciato pubblicamente di essere affetto da un mieloma multiplo che lo aveva costretto a stare lontano dal palco.

Il pianista e compositore 53enne aveva voluto palesare la triste notizia ai suoi fan con parole tanto delicate quanto profonde, segno dalla sua innata capacità di comunicare non solo attraverso le note, ma anche con le parole.

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”, aveva scritto l’artista.

Ed anche in quest’occasione Giovanni Allevi riesce, anche dal letto dell’ospedale milanese dove si trova attualmente ricoverato, a trasmettere un messaggio bellezza e speranza.

“Mi fa tremare”: il toccante messaggio di Giovanni Allevi emoziona profondamente i fan

Il pianista e compositore 53enne appena ha occasione informa i suoi fan sull’andamento delle sue cure e sul suo stato di salute.

Ed è nelle ultime settimane che ha voluto condividere un nuovo post con i suoi follower pubblicando uno scatto fortemente simbolico con un messaggio toccante che ha emozionato profondamente colleghi e fan.

Lo scatto, realizzato dal letto dell’ospedale, vuole trasmettere un pensiero di forza e speranza, e di una bellezza tutta umana che, anche nei momenti di profondo dolore, non può scomparire. Anzi.

“Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell’uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare”, ha scritto l’artista, che ha ricevuto nel giro di pochissimo tempo tantissimi messaggi di supporto e incoraggiamento da fan e colleghi.

Fra i commenti un follower ha giustamente evidenziato: “E’ la grande capacità di un Artista: saper trovare il bello ed esaltarlo. Sei grande maestro!” e ancora “Cose che solo un’anima gentile come la tua può cogliere“.

Fra i supporter del mondo dello spettacolo un bel messaggio arriva da Rossella Brescia, che incita il collega così: “Forzaaa, siamo tutti con te. Il mondo ti aspetta”.

Un modo, quello di comunicare sui social, che può dare tanta forza anche a chi, come Allevi, in questo momento sta combattendo una dura battaglia contro questo male invisibile.

E Allevi è la dimostrazione che non bisogna mai darsi per vinti. Il compositore, infatti, continua a portare avanti, seppur dall’ospedale, alcuni progetti, come la vendita di una serie di gadget da ufficio personalizzati con il suo brand.

Un modo per far sapere che, anche se la forza fisica a volte potrà non esserci, sarà sempre supportata dalla forza di volontà e da una spinta interiore verso la vita e la bellezza che, come lui stesso ha evidenziato, in quanto umani sappiamo trovare in ogni cosa.

Anche nel dolore.