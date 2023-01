“Anche tu mi hai lasciata”: lutto per Mara Venier e il mondo dello spettacolo

La conduttrice ha voluto condividere un social un ultimo tributo al caro amico, la cui scomparsa l’ha fortemente segnata

Un lutto non indifferente quello che sta vivendo Mara Venier, che ha voluto condividere sui social questo momento così triste per lei.

L’amatissima conduttrice di Domenica In ha infatti perso un carissimo amico all’improvviso, ed è proprio a lui che ha dedicato un ultimo saluto sui suoi profili, ricevendo tantissimo supporto da parte dei suoi fan e dei colleghi.

L’uomo, noto negli ambienti del mondo televisivo a cui ha spesso preso parte, è deceduto improvvisamente a seguito di un malore fatale che lo ha colto ieri pomeriggio all’uscita di un noto ristorante situato nel quartiere Prati a Roma.

“Anche tu mi hai lasciata…”: il dolore di Mara Venier

La Venier è in lutto per la perdita di Roberto Ruggiero, avvocato nonché carissimo amico storico.

Dato lo storico rapporto che li ha legati per anni, la conduttrice ha voluto dedicarli sui social un post in ricordo dei momenti passati insieme.

“Roberto mio …te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi hai lasciata …😪😪😪😪RIP @robertoruggiero1 #robertoruggiero 💔💔💔💔 #amicidasempre”, ha scritto la Venier sotto uno scatto che li vede ritratti insieme sorridenti in quello che sembra il giardino di un ristorante seduti su un divanetto.

Tantissimi i commenti di cordoglio non solo da parte dei suoi fan ma anche dei colleghi, che hanno voluto ricordare l’avvocato che, da quello che emerge, era amato e ben voluto da tutti.

“Era unico. Resterà con noi❤️”, scrive Enrico Vanzina, e ancora: “ Mi spiace tantissimo veramente! 😢😢😢“ è il commento di Jerry Calà.

“Ci siamo fatti tanta compagnia quando venivo da te a La vita in diretta, un periodo bellissimo. Ho continuato a sentirlo fino a qualche mese fa” ha commentato il giornalista Alessi.

Tantissimi cuori anche da parte di altri VIP fra i quali Stefania Orlando, Angela Melillo, Monica Leoffredi, Beppe Angiolini e tanti altri.

Chi era Roberto Ruggiero

Ruggiero, come anticipato legale di professione, era spesso ospite nel salotto di Maurizio Costanzo, ed era molto vicino alla conduttrice ed altri esponenti del mondo dello spettacolo.

Noto come uno dei penalisti più in gamba della Capitale, Roberto Ruggiero è stato l’avvocato di moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo fra i quali Maurizio Costanzo e Califano, come riportato da Leggo.

Nel corso della sua carriera forense è diventato famoso anche per aver difeso il leader del Psi Bettino Craxi, ed era anche il legale dell’omonima fondazione.

Nel periodo dell’inchiesta “Mani Pulite” ha difeso Mach di Palmstein, che venne assolto durante i processi.

Data la sua prolifica carriera, Ruggiero era stato insignito dal Consiglio forense della targa onorifica.