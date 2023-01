GF Vip, la proposta shock di Nikita Pelizon | Wilma Goich sconcertata: “Non lo farò mai”

La settima edizione del Grande Fratello VIP si avvia a completare i quattro mesi dall’inizio del reality e in tutto questo tempo non sono affatto mancati i colpi di scena all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Dal caso Bellavia, che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione di Giovanni Ciacci al televoto flash, passando poi per i vari flirt che si sono succeduti all’interno del celebre loft di Cinecittà: i fan del GF Vip 7 ne hanno viste davvero di tutte. Un altro momento di forte tensione è stato senza dubbio quello tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon: il comportamento nei confronti della coinquilina è costato l’eliminazione all’influencer trans, sempre al televoto flash.

In questi giorni Nikita Pelizon è di nuovo protagonista, dato che l’influencer fa spesso discutere i concorrenti in gara. Da una parte c’è chi prova a difenderla, come Antonella Fiordelisi e Dana Saber, dall’altra invece c’è chi la attacca frontalmente.

Fa parte di questa seconda fazione Wilma Goich, che in una chiacchierata con Sarah Altobello e Oriana Marzoli ha espresso un parere su Nikita utilizzando parole tutt’altro che dolci.

Nikita Pelizon, l’affondo di Wilma Goich: “Non ha gli occhi buoni”

Secondo quanto affermato dalla Goich, Nikita conoscerebbe personalmente alcuni medium e le avrebbe proposto di mettersi in contatto con la figlia Susanna, purtroppo venuta a mancare nel 2020.

“Ha gli occhi cattivi e lei lo sa perché lei frequenta delle persone che fanno certe cose – ha detto Wilma Goich a Sarah Altobello e Oriana Marzoli – L’altra sera parlavamo di mia figlia e mi ha detto che conosce delle persone che mi possono mettere in contatto con… io le ho detto che non lo farei mai perché non ci credo. Lei mi ha detto che sono persone affidabili ma io non ci credo e non lo farò mai, punto“.

La cantante 77enne, ex moglie di Edoardo Vianello, ha poi precisato di sentire sua figlia attraverso la preghiera ma di non volersi affidare a queste pratiche.

Da NON #NIKITERS devo dire che questa volta, la cosa detta, è veramente orribile. Qui c’è tutto il diritto di prendere provvedimenti per queste parole veramente abominevoli è dir poco. #GFVIP pic.twitter.com/3s9qRdclbJ — Pablito (@Pablito01077651) January 13, 2023

“Io vado a letto e dico le mie preghiere, ne dico tre, una per mia figlia, per mia madre e un’altra per un mio amico che è mancato da poco – le sue parole riportate anche dal sito Caffeina Magazine – Dico le preghiere tutte le sere, basta. Io non ho bisogno di mettermi in contatto, io mia figlia la sogno, la sento… ce l’ho dentro e non ho bisogno di andare a sfruculiare le anime, non mi piacciono queste cose“.

“Me l’ha detto due sere fa – ha aggiunto – Evidentemente lei frequenta questa gente e bisogna diffidare da queste persone. Bisogna diffidare da queste persone che hanno questo magnetismo. Non mi piace, non ha gli occhi buoni“.

Sarah Altobello ha consigliato a Wilma Goich di non dare ascolto a Nikita: “No, non darle retta. Alzati e vai quando fa questi discorsi. Capito com’è quella? Però non passa per quello che è. Non darle retta“.