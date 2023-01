Meteo, c’è una data per l’arrivo del gelo: ecco quando arriverà il vero freddo

L’ondata di gelo colpirà tutta la penisola, con un abbassamento drastico delle temperature e fenomeni nevosi che interesseranno alcune regioni

Mai come quest’anno la nostra penisola è stata colpita da temperature anomale che ci hanno fatto vivere uno degli inverni più caldi degli ultimi anni.

L’assenza di importanti nevicate e di fenomeni temporaleschi hanno fatto temere il peggio non solo per gli impianti sciistici, ma anche in vista dell’estate, durante la quale tornerà a fare capolino la siccità dovuta all’assenza di riserve idriche.

Le previsioni, però, come già alcuni meteorologi avevano intuito, ci fanno dimenticare di un inverno che è sembrato primavera.

Nei prossimi giorni, infatti, inizierà seriamente l’inverno, che arriverà in un giorno specifico di questa settimana.

Ecco cosa dobbiamo aspettarci e cosa accadrà nella penisola, dove le temperature scenderanno drasticamente grazie a un’ondata di gelo che ci farà vivere il vero inverno.

Meteo, gelo in arrivo: ecco quando inizierà ufficialmente l’inverno

La responsabile dell’arrivo dell’inverno sarà una sciabolata di aria gelida che arriverà direttamente dalla Scozia e andrà ad interessare tutta l’area del Mediterraneo per almeno qualche settimana.

Dimenticate, dunque, il freddo lampo che abbiamo avuto nelle scorse settimane.

Almeno fino a inizi febbraio, infatti, le temperature subiranno un calo drastico in tutta la penisola, con massime in pianura al Nord che si attesteranno attorno ai 5°.

Leggermente più alte, invece, le temperature massime nel Centro e Sud Italia, dove ci attesteremo rispettivamente sui 10 e 15°.

Per quanto concerne le temperature minime, al Nord si sfiorerà lo zero, 6-7 gradi al Centro e 10°, invece, nel Sud Italia.

Quando arriverà la sciabolata di gelo in Italia?

Il gelo vero interesserà la nostra penisola fra circa 7 giorni, con giornate di vero e proprio ghiaccio durante le quali le massime si attesteranno a 5° e le minime a -6°.

E’ arrivato dunque ufficialmente il momento di tirare fuori l’abbigliamento pesante, che le giornate primaverili avute fino ad oggi ci hanno impedito di utilizzare.

Meteo “c’è una data” per l’arrivo del gelo: le previsioni degli esperti

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il sito Meteo.it sottolinea che “è confermato l’arrivo del freddo invernale nei prossimi giorni e ora c’è anche una data”: il 15 gennaio.

A partire da quel giorno, infatti, il passaggio al clima davvero invernale sarà graduale e non del tutto improvviso.

Gran parte del weekend, infatti, non vi sarà un calo drastico delle temperature, che rimarranno per lo più stabili in tutta la penisola.

Le cose cambieranno a partire da martedì prossimo, quando l’arrivo dell’ondata di gelo porterà a fenomeni di nevicate sugli appennini e consentirà, dunque, l’avvio della stagione sciistica anche nel Centro-Sud.

Domenica mattina, si legge sul sito, la Liguria e l’Alta Toscana saranno interessate da piogge diffuse, che toccheranno anche parte del versante tirrenico e del Nord.

Un peggioramento delle condizioni climatiche si verificherà nel pomeriggio, anche nella maggior parte del Centro-Nord e del Basso Tirreno.

Forti nevicate sulle Alpi, dove è prevista neve per oltre i 700 metri, in modo particolare sul settore Centro-Orientale.

Nevicate in serata anche sull’Appennino.