Serena Bortone, confessione in diretta: “Ho questa particolare sindrome” | Di cosa soffre?

Il dettaglio della conduttrice è subito saltato all’occhio di ospiti e telespettatori, ed è per questo che ha spiegato il nome della sua malattia

Piccoli problemi di salute per Serena Bortone, che oramai da giorni si presenta in TV con una medicazione che ha preoccupato i telespettatori.

La conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’, infatti, è apparsa sul piccolo schermo con un dettaglio al braccio che, ovviamente, non è sfuggito ai telespettatori.

Fino alla puntata di ieri, tuttavia, non aveva mai specificato la ragione per la quale, durante la trasmissione, fosse apparsa con il braccio destro fasciato.

Ma ieri, parlando con i suoi ospiti, ha chiarito la ragione della presenza di questa medicazione, confessando di soffrire di una particolare patologia.

Serena Bortone, ecco perché ha il braccio fasciato: i dettagli sull’operazione

La conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ ha intervistato nella giornata di ieri Gianni Minoli.

Il giornalista tornerà in TV con una sorpresa per i telespettatori: il ritorno della trasmissione ‘Mixer’, con l’obiettivo di ripercorrere gli anni ’80 e, a suo dire, per dare una lezione di vita ai giovani.

La trasmissione va in onda a partire da ieri 12 gennaio in seconda serata su Rai3.

Ed è proprio parlando con il suo ospite che Serena Bortone si è ritrovata a chiarire le ragioni per le quali è apparsa in diretta TV con un bendaggio al braccio destro molto evidente.

A chiederle chiarimenti è stato Minoli, ma la conduttrice ha anche colto l’occasione per tranquillizzare i suoi telespettatori in merito alla questione medica che l’affligge.

Nello specifico Minoli le ha chiesto della ferita, e a quel punto la Bortone ha risposto: “Non esageriamo. Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la sindrome di De Quervain” per poi aggiungere: “Non è nulla di grave”, sebbene sia costretta ancora per qualche giorno a portare la fasciatura.

Che cos’è la sindrome di De Quarvain di cui soffre Serena Bortone?

Come riportato sul sito del Polo Sanitario San Feliciano di Roma, la Sindrome di De Quervain è una forma di tendinite che colpisce il pollice della mano, causando alla persona che ne è affetta dolore e una conseguente impotenza funzionale sia della mano che del polso.

E’ dunque il nome comune che viene utilizzato per indicare una tenosinovite, ossia un’infiammazione che colpisce la guaina sinoviale dei due tendini del pollice.

Ci si può rendere conto di essere affetti da questa patologia avvertendo un forte dolore alla mano e gonfiore locale, e la conseguente difficoltà di svolgere anche le mansioni quotidiane più semplici.

Per risolvere il problema si può optare per un trattamento conservativo nei casi meno gravi, e in quelli più gravi, invece, si consiglia di procedere con un’operazione chirurgica che viene fatta in day-hospital.

Nulla di particolarmente grave, dunque, sebbene la conduttrice si sia dovuta comunque sottoporre a un’operazione chirurgica.

Molto probabilmente dovrà rimuovere i punti di sutura dopo 14 giorni dall’intervento, ragione per la quale ancora per qualche tempo vedremo la conduttrice con la fasciatura medica.