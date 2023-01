The Voice Senior, clamoroso No a sorpresa: “È stonata” | Ma è stata una voce famosissima: ecco chi è

Il 2023 è cominciato da un paio di settimane e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere tutte le novità che riguarderanno i vari canali televisivi.

Anche quest’anno assisteremo infatti al lancio di nuovi programmi che accompagneranno le mattinate, i pomeriggi e le serate delle famiglie italiane, ma anche al ritorno di show che hanno sempre riscosso un certo successo, con molti consensi da parte del pubblico. Tra questi c’è The Voice Senior, la trasmissione che va in onda dal settembre 2020 in prima serata su Rai 1. Il programma è nato come spin-off di The Voice of Italy, andato in onda su Rai 2 dal 2013 al 2019, ma con una variante: in questo caso, infatti, i concorrenti sono tutti over 60.

Il talent show ha riaperto i battenti proprio ieri, giovedì 13 gennaio, sempre in prima serata su Rai 1. Al timone c’è sempre Antonella Clerici, che ha condotto anche le prime due edizioni di The Voice Senior.

The Voice Senior, la famosa cantante bocciata da tutti e 4 i giudici

La principale novità di questa terza edizione – che sarà caratterizzata da sette puntate e si concluderà il 3 marzo 2023, ndr – è l’ingresso nel gruppo dei coach di Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri, che vanno ad aggiungersi a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

Il percorso di The Voice Senior è stato sempre lo stesso: il primo passo è consistito nelle Blind Auditions, ovvero le audizioni al buio, il tratto distintivo del talent show. Il concorrente deve infatti convincere i giudici, girati di spalle, solo con la propria voce. Al termine delle Blind Auditions i giudici devono selezionare 24 talenti – sei per squadra – che verranno ammessi al Knock Out, la semifinale dove ognuno metterà in campo il proprio cavallo di battaglia.

Alla Finale, in programma il 3 marzo, accederanno soltanto tre concorrenti per team: sarà il pubblico a casa con il televoto a decretare chi vincerà questa terza edizione di The Voice Senior.

Nella prima puntata, andata in onda ieri sera, si è esibita come concorrente anche Clara Maria Teresa Serina. Una voce che ha ricordato qualcosa agli ascoltatori più attenti: l’artista, infatti, è stata per moltissimi anni la voce della sigla di Lady Oscar, uno dei cartoni animati più amati degli anni ’80.

Sul palco di The Voice Senior la cantante ha proposto il brano Garota de Ipanema, canzone composta da Vinicius de Moraes e Antonio Carlos Jobim, vero e proprio successone degli anni ’60. Ma la sua esibizione è stata stroncata da tutti e quattro i giudici di The Voice Senior.

“E’ stonata, non c’ha voce…”

Loredana Bertè ha bocciato senza mezzi termini Clara Maria Teresa Serina: “È stonata, non c’ha voce”, ha detto la cantante di Non sono una signora, mentre Gigi D’Alessio l’ha criticata perché non andava a tempo: “Per me è una cosa fondamentale”.

Brutta delusione per la Serina: con la sua band I Cavalieri del Re ha inciso anche le sigle di L’Uomo Tigre, Yattaman, Devil Man, Gigi la Trottola e tante altre, ma non è riuscita a convincere i giudici del talent show condotto da Antonella Clerici.