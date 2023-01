GF Vip shock: un assassino dentro la casa? Ecco cosa è successo

Un mistero nella casa del Grande Fratello Vip: è accaduto nelle ultime ore quando ai vipponi è stato chiesto di ‘trovare un assassino’. Cosa è successo

Scovare un assassino all’interno della casa più spiata d’Italia. È la missione alla quale sono stati chiamati i concorrenti del GF Vip, che hanno vissuto alcune ore ad alta tensione e con l’adrenalina alle stelle, impegnati nella risoluzione di un mistero comunicato loro direttamente dal Grande Fratello.

È la prima volta che i vipponi vengono messi alla prova in questo modo e, valore aggiunto dell’iniziativa, sono stati gli stessi fan del programma a scegliere, attraverso i social network, i dettagli della serata.

Un assassino nella casa del Gf Vip? Cosa è successo

Nessun Hannibal Lecter nascosto negli armadi, in sauna o in lavanderia, dunque. I vipponi hanno preso parte ad una speciale Cena con Delitto, una sorta di festa accompagnata da un’indagine simulata: la produzione del reality in onda su Canale 5 ha inscenato alcuni crimini con un finto omicidio e ha chiesto ai concorrenti di ‘indagare’ per arrivare alla risoluzione del mistero e scovare il colpevole.

“Cari Vipponi – ha comunicato loro il Gf con una missiva letta da Attilio e Milena dopo aver riunito i concorrenti nel Salotto dell’abitazione di Cinecittà – parteciperete a un evento inaspettato e anche sospettato! Sarete protagonisti della prima Cena con delitto del Gf Vip. La Casa di Grande Fratello si trasformerà nella magione dei duchi De Petris. Dovrete scoprire chi è l’assassino e con quale arma ha portato a termine il delitto!”.

Cena con Delitto, le regole e le reazioni dei telespettatori

A tutti è stato dunque chiesto di calarsi nei rispettivi personaggi ed interpretare la parte loro assegnata per arrivare, alla fine del gioco, a capire chi effettivamente avesse commesso il delitto, svelando la soluzione del mistero. Ognuno di loro ha dunque raggiunto il Confessionale e qui è stato comunicato ad ogni singolo vip come si sarebbe dovuto comportare: si è poi passati alla cena mettendo in scena la recita con battute, trucco e vestiti dell’epoca indossati da ognuno per ricreare l’atmosfera della storia. Solo a gioco concluso, nel Salotto, è venuta a galla la verità: la produzione aveva infatti assegnato ad Edoardo Tavassi il ruolo di assassino e ad Antonella Fiordelisi quello della vittima. Edoardo Settebellezze, così è stato ribattezzato per l’occasione, ha dunque ucciso la duchessa Antonella De Pretis.

Il gioco non è piaciuto soltanto ai vipponi ma anche ai telespettatori che lo hanno seguito con interesse e divertimento, e lo provano i commenti presenti sulle pagine social del reality e sulle fanpage dei concorrenti al termine della cena con delitto. “Spezzata in due dalle risate, fatelo più spesso”, è solo uno dei tanti messaggi postati su Facebook, Instagram e Twitter dopo la ‘scoperta del temibile assassino della casa di Cinecittà’

Manca pochissimo all’inizio della cena con delitto: attraverso i nostri social avete deciso che Tavassi interpreterà l’assassino e Antonella la vittima… ma c’è ancora tanto da scoprire nel corso della serata! 🕵🏻‍♂️⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/Jkkfl3wLxh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2023