Re Carlo III sommerso di lavoro | Deve rinunciare davvero a tutto

La morte della regina Elisabetta II, venuta a mancare l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni, ha suscitato profondo dolore e commozione non solo tra i membri della Famiglia Reale, ma anche tra i sudditi britannici e in tutti coloro che avevano amato la sovrana.

L’addio a Elisabetta, un anno e mezzo dopo la scomparsa del suo amato marito, il principe Filippo, ha rappresentato senz’altro un duro colpo per la Corona britannica, che deve fare i conti anche con le bordate dalla California da parte di Harry. Subito dopo la morte di Elisabetta II il suo primogenito, il principe Carlo, è divenuto re Carlo III, con sua moglie Camilla che ha assunto il titolo di regina consorte. L’incoronazione avverrà il 6 maggio 2023 nell’Abbazia di Westminster, ma da quattro mesi a questa parte Carlo è già a tutti gli effetti il nuovo sovrano del Regno Unito.

Il nuovo re si è trovato a dover affrontare una mole di lavoro tutt’altro che banale e in molti si sono chiesti in questi mesi quale fosse l’organizzazione della giornata di Carlo III.

Diversi dettagli in merito sono stati appena forniti dallo storico addetto stampa di re Carlo III, Julian Payne, che ha raccontato alcuni aspetti della giornata del nuovo monarca al Sunday Times.

La giornata di Carlo: tanto lavoro e niente pranzo

In particolare, Payne ha precisato che re Carlo III predilige una colazione basata principalmente su frutta e semi e che preferisce non fermarsi a pranzo.

Julian Payne smentisce quindi una diceria di vecchia data: per lungo tempo è stato detto che a Carlo veniva presentata una fila di uova sode e che il principe (ora re) sceglieva ogni mattina quella preferita.

“Non ho mai visto un solo uovo sodo a colazione in tutti gli anni in cui ho lavorato lì”, ha detto Payne, che poi si è soffermato sull’abitudine di Carlo di non pranzare.

“Il Re non pranza, una delle prime lezioni che ho imparato quando ero in viaggio con lui è stata quella di fare una colazione abbondante o portare con me qualche snack bar sempre a disposizione”, ha aggiunto lo storico addetto stampa.

E per quanto riguarda la giornata lavorativa? Julian Payne rivela che gli impegni del sovrano lungo le 24 ore giornaliere sono davvero molti.

Carlo si concede il tè alle 17 con Camilla

“Sessioni consecutive di un’ora circa sui suoi progetti di beneficenza o su questioni di stato – rivela Payne – Come viene organizzato il suo lavoro? Due volte all’anno i suoi impegni vengono inseriti in una nuova agenda semestrale”.

Ma c’è un momento della giornata dove Carlo si concede un attimo di tregua? Ebbene sì, ed è il ‘break’ classico dei britannici. Il sovrano, infatti, si regala alle 17 un tè con l’amata Camilla, assieme ad una fetta di torta alla frutta.

Infine, la cena è prevista per le 20:30 prima di tornare di nuovo al lavoro, “fino a mezzanotte passata”.